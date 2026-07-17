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Luglio a Londra: nuovo Primo Ministro, delusione mondiale e prati gialli
Breve aggiornamento da Londra, in un Luglio insolitamente caldo e asciutto (non piove da settimane, e nei parchi il verde dell’erba è stato sostituito…
Jul 17
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Francesco Ragni
7
Monica Vitti: la retrospettiva al British Film Institute a Londra (1-27 Agosto)
Dai classici di Antonioni a rarità come La Tosca di Luigi Magni e il suo ultimo film Scandalo Segreto
Jul 17
Eredità tra Italia, Inghilterra e Galles: perché il testamento non basta sempre
I problemi che nascono quando due sistemi giuridici, storicamente molto diversi, devono dialogare tra loro, spiegati dall'esperto.
Jul 14
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Giuseppe Gaglione
Pizza Bit Competition arriva nel Regno Unito: caccia al prossimo ambassador del gusto italiano
Aperte le iscrizioni per la prima edizione britannica del celebre concorso lanciato da Molino Dallagiovanna che premierà il miglior talento dell'arte…
Jul 4
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Alessandro Allocca
Italian documentaries showcased in London
The Cinecittà festival takes place at the Curzon Blooomsbury on 4-5 July
Jul 3
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James Norton
June 2026
Carta d'identità e iscrizione al SSN: cosa cambia per gli iscritti all'AIRE
Arrivano due novità importanti per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Jun 28
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Francesco Ragni
6
La calda estate del Regno Unito tra tensioni razziali e crisi politica
Il grande caldo che ha colpito Londra a fine maggio è ormai un ricordo, ma nel Regno Unito la temperatura sociale e politica continua a salire.
Jun 13
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Francesco Ragni
7
May 2026
Labour a picco, Reform primo partito, e ora?
I risultati elettorali confermano lo scontento verso il Governo Starmer e la fine del bipartitismo Labour/Tory
May 9
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Francesco Ragni
4
1
Nuova legge sugli affitti: piú diritti e garanzie per gli inquilini
In vigore dal 1 Maggio 2026, il Renters' Right Act abolisce lo sfratto senza motivo e sostituisce i contratti esistenti.
May 3
8
Al via il Brighton Italian Festival
Un mese di arte, musica, teatro e cultura italiana, nel cuore della città costiera
May 1
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Londra Italia
2
April 2026
Fabio Cassese è il nuovo Ambasciatore a Londra
Fabio Cassese è il nuovo Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito.
Apr 22
9
Londra si tinge dei colori del Mediterraneo: torna il Sicily Fest per l'edizione più lunga di sempre
Dal 30 aprile al 4 maggio al Business Design Centre. Tra gli ospiti musicali attesi: Serena Brancale e Delia Buglisi
Apr 2
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Alessandro Allocca
© 2026 Francesco Ragni
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