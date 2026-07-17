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Luglio a Londra: nuovo Primo Ministro, delusione mondiale e prati gialli
Breve aggiornamento da Londra, in un Luglio insolitamente caldo e asciutto (non piove da settimane, e nei parchi il verde dell’erba è stato sostituito…
  Francesco Ragni
Monica Vitti: la retrospettiva al British Film Institute a Londra (1-27 Agosto)
Dai classici di Antonioni a rarità come La Tosca di Luigi Magni e il suo ultimo film Scandalo Segreto
Eredità tra Italia, Inghilterra e Galles: perché il testamento non basta sempre
I problemi che nascono quando due sistemi giuridici, storicamente molto diversi, devono dialogare tra loro, spiegati dall'esperto.
  Giuseppe Gaglione
Pizza Bit Competition arriva nel Regno Unito: caccia al prossimo ambassador del gusto italiano
Aperte le iscrizioni per la prima edizione britannica del celebre concorso lanciato da Molino Dallagiovanna che premierà il miglior talento dell'arte…
  Alessandro Allocca
Italian documentaries showcased in London
The Cinecittà festival takes place at the Curzon Blooomsbury on 4-5 July
  James Norton

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