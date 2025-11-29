C’è un filo rosso invisibile ma indissolubile che lega Laura Pausini al cuore pulsante di Londra, un legame che si prepara a rinnovarsi con una promessa di magia e musica dal vivo. La notizia è ufficiale e sta già facendo vibrare l’animo della vasta comunità italiana d’Oltremanica: l’artista di Solarolo tornerà a calcare le scene internazionali con il nuovo attesissimo “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026-2027”. Tra le numerose tappe che porteranno la voce italiana più famosa del mondo attraverso i continenti, spicca una data che per noi espatriati ha il sapore di un grande evento collettivo. Il 28 ottobre 2027, le luci della prestigiosa Royal Albert Hall si accenderanno ancora una volta per accogliere Laura Pausini, in una serata che si preannuncia già storica.

Questo tour, il cui titolo evoca l’omonimo album di successo del 2006, sembra voler celebrare un ventennale importante, riportando al centro della scena la capacità interpretativa unica della Pausini. Ma per chi vive a Londra, questo concerto è molto più di una semplice tappa di una tournée mondiale; è un ritorno a casa. La capitale britannica ha sempre riservato un’accoglienza trionfale alla cantante, trasformando ogni suo passaggio in una festa tricolore. È impossibile non correre con la memoria ai precedenti, emozionanti incontri tra Laura e il pubblico londinese.

La storia d’amore tra la Pausini e Londra ha radici profonde. I fan più fedeli ricorderanno con nostalgia l’energia del concerto del 2005, proprio alla Royal Albert Hall, quando Laura portò il “World Tour 2005” in uno dei teatri più iconici del globo, dimostrando che la musica italiana poteva riempire i templi sacri della musica classica e pop britannica. E ancora, impossibile dimenticare l’emozione del “The Greatest Hits World Tour” che fece tappa nella stessa location nel 2013, o le più recenti esibizioni che hanno visto l’artista romagnola incantare l’Eventim Apollo e l’O2 Shepherd’s Bush Empire, creando ogni volta un’atmosfera intima e potente, capace di annullare le distanze geografiche e far sentire ogni spettatore come se fosse seduto in una piazza italiana.

Il ritorno alla Royal Albert Hall per il 28 ottobre 2027 ha però un sapore particolare, quasi di consacrazione definitiva. La scelta di questa venue per il nuovo tour “Io Canto” sottolinea la volontà di offrire uno spettacolo che sia visivamente e acusticamente perfetto, in un luogo dove l’eleganza architettonica sposa l’acustica leggendaria. Per la comunità italiana nel Regno Unito, questa data rappresenta un appuntamento imperdibile per ritrovarsi, cantare a squarciagola i brani che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite e celebrare l’orgoglio di un’artista che, dopo oltre trent’anni di carriera, continua a essere l’ambasciatrice più autentica della nostra cultura nel mondo.

Info: Laura Pausini - 28 ottobre 2027 - Royal Albert Hall Londra - Costo dei biglietti: da £74.50 a £146.00. Qui la prevendita ufficiale.