L’Italia ha un nuovo indirizzo a Londra: 4-5 Buckingham Gate.

Si trova qui, in un elegante palazzo ottocentesco a pochi passi da Buckingham Palace, “Casa Italia”, la nuova sede dell’Ambasciata Italiana, ICE e Istituto di Cultura.

Il palazzo è stato inaugurato ufficialmente mercoledì scorso dal Ministro Tajani, dopo una ristrutturazione realizzata con il contributo delle principali aziende italiane di design e arredamento, da Cassina a Poltrona Frau.

CHI OSPITA

La nuova sede riunisce tre istituzioni oggi dislocate in punti diversi della capitale: gli uffici dell’Ambasciata (attualmente a Three Kings Yard), l’Istituto del Commercio Estero (oggi a Mayfair) e l’Istituto di Cultura, che vi si trasferirà nella primavera del 2026 da Belgrave Square.

Resta invariata la sede del Consolato, che continuerà a operare a Farringdon Street.

LA MISSIONE

Oltre che un ufficio e una sede istituzionale, Casa Italia vuole essere un punto di riferimento per la promozione del Made in Italy nel Regno Unito.

“Questa nuova Ambasciata sarà una bellissima vetrina e trampolino di lancio per le nostre imprese” ha dichiarato Tajani.

La nuova sede ha anche l’intento di accogliere tutte le componenti del Sistema Italia a Londra. Come sottolinea l’Ambasciata, “Casa Italia vuole essere uno spazio aperto a tutti: rappresentanti delle istituzioni, imprenditori, cittadini, studenti, accademici e scienziati, sportivi, giornalisti, esponenti del mondo dell’arte e della cultura.”

ARTE E CULTURA

Casa Italia nasce con un patrimonio artistico di alto profilo, con opere provenienti da collezioni pubbliche e private.

Nella Sala Principale spiccano i lavori di Paolo Scheggi, mentre nelle aree comuni sono esposte opere di Pietro Consagra, Arturo Vermi e Tino Stefanoni.

La Sala Giuseppe Verdi e la Biblioteca Eugenio Montale accolgono opere di Gianpaolo Pagni, e Giuseppe Capogrossi. Al primo piano si trovano lavori di Michelangelo Pistoletto, Riccardo Paternò Castello, Tancredi di Carcaci e Anthony Gormley.

L’esposizione è arricchita da opere di Zoran Mušič, Mario Sironi e Massimo Campigli, in prestito dall’Estorick Collection, e da reperti etruschi del Museo Nazionale di Villa Giulia.

IL LOGO

La nuova sede si fregia anche di un logo, creato da Jamilya Orak, studentessa dell’Istituto Marangoni di Londra, vincitrice del concorso organizzato dall’Ambasciata in collaborazione con la scuola italiana di moda e design.

Il logo raffigura un ponte tra Italia e Regno Unito, richiamando sia l’architettura dell’acquedotto romano che il simbolo della Tube di Londra.

Come a ricordare che l’Italia, a Londra, è di casa da sempre.

“Voci dal Regno Unito”

È online “Voci dal Regno Unito”, il nuovissimo Podcast dell’Ambasciata Italiana a Londra.

Nella prima puntata, l’Ambasciatore Inigo Lambertini discute con Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, per discutere del soft power dell’Italia nel Regno Unito nell’ambito della Formula 1.

Il podcast è disponibile su Spotify, e su altre piattaforme.

In breve

La Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) apre un campus a Londra, nel Queen Elizabeth Olympic Park

Con il racconto “Lo scambio dei villaggi”, Claudia Bedin ha vinto il primo premio dell’edizione 2025 del concorso letterario Match Point.

Don Ciccio, ristorante italiano a Highgate, ha chiuso i battenti, accusando i residenti di “non averci mai sostenuto”.

ITA Airways tornerà presto a volare su Heathrow.

Appuntamenti

