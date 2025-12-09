Se siete a Londra e amate la musica di Gigi d’Alessio, il vostro regalo di Natale può arrivare in anticipo: il cantante napoletano si esibirà dal vivo lunedi 15 Dicembre al Britten Theatre, in un concerto-evento a ingresso gratuito.

I biglietti saranno disponibili online a partire dalle 11am di domani, mercoledi 10 dicembre, attraverso la newsletter e i canali social dell’Istituto di Cultura di Londra (Instagram e Facebook). Considerando la limitata disponibilità del teatro (solo 390 posti), è facile anticipare che andranno esauriti con la rapidità di un motorino che sfreccia per i Quartieri Spagnoli.

Ad accompagnare D’Alessio a Londra saranno gli artisti napoletani Mavi, Rosario Miraggio, e Gianluca Capozzi. Lo spettacolo, dal titolo “Napoli Musa Live” fa parte delle celebrazioni per i 2500 anni di vita della città, ed è realizzato con la collaborazione del comitato Neapolis 2500 e del Ministero degli Esteri.

Residenza permanente? Solo se te la meriti

Diventa sempre piú difficile ottenere la residenza permanente (e in prospettiva la cittadinanza) in UK.

Come spiega Gabriella Bettiga in questo articolo, aumentano i tempi (da 5 a 10 o addirittura 20 anni), e si introducono requisiti stringenti: bisognerà dimostrare integrazione culturale, condotta irreprensibile e soprattutto l’avere contribuito economicamente, versando tasse e contributi.

Per chi ha Settled o pre-Settled Status non dovrebbe cambiare nulla, ma visti i tempi il condizionale è d’obbligo.

Bye Bye car sharing

A partire dal prossimo 31 Dicembre, Zipcar chiuderà il suo servizio di car-sharing nel Regno Unito.

Una pessima notizia per chi vive nella capitale. Più della metà dei londinesi non possiede un auto, e si muove con i mezzi pubblici, ma per oltre vent’anni ha potuto contare sulle migliaia di auto Zipcar sparse per la città, nei rari casi nei quali la macchina è necessaria. Sono oltre 550mila clienti i clienti di Zipcar a Londra, destinati a rimanere a piedi.

La chiusura, spiega l’azienda, è dettata da logiche economiche. Profitti insufficienti, difficoltà logistiche, e costi sempre piú elevati: alcuni borough sono arrivati a far pagare il posto auto migliaia di sterline l’anno, mentre a breve anche le auto elettriche dovranno pagare la congestion charge.

Vista la mancanza di alternative disponibili, l’uscita di Zipcar da Londra rappresenta di fatto la fine del car-sharing a Londra.

Il tempo dell’arancina

È arrivata a Londra Sfrigola, rosticceria palermitana interamente dedicata all’arancina, rigorosamente femmina, preparata a vista e fritta al momento.

Il nuovo punto di vendita ha aperto all’interno del Leadenhall Market (Gracechurch St, London EC3V 1LT), nel cuore della City.

Vi faremo sapere cosa ne pensiamo appena avremo avuto modo di assaggiarla…

Appuntamenti

