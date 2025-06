Se si votasse oggi, Reform UK vincerebbe le elezioni e per Nigel Farage si aprirebbero le porte di Downing Street.

A appena un anno di distanza dalla vittoria dei Labour, il sentimento politico del Regno Unito è cambiato. Due diversi sondaggi, condotti da Ipsos e YouGov, indicano che la maggioranza dei britannici è insoddisfatta dell’operato di Keir Starmer, e voterebbe per un cambiamento, preferendo affidarsi non ai Tories, ma ai populisti di destra guidati da Farage.

È uno scenario teorico, certo, le prossime elezioni generali sono previste nel 2029. Ma il segnale politico è chiaro. La luna di miele con Starmer è finita da un pezzo, e le promesse populiste di Farage attirano consensi in modo trasversale.

L’ultima sua idea è quella di introdurre la “Britannia Card” un permesso di soggiorno decennale per i ricchi stranieri, che al costo di 250mila sterline garantisca l’esenzione fiscale sui redditi prodotti all’estero. In pratica, Farage propone un ritorno al regime del “non dom”, abolito lo scorso anno, che per decenni ha reso Londra un paradiso fiscale per i milionari.

“Verremo a riprenderci i milionari che Milano ci ha rubato” ha detto scherzosamente (ma non troppo) in un intervista a Repubblica. Grazie a un regime fiscale attraente (disegnato copiando proprio il meccanismo del ‘non dom’) l’Italia è infatti diventata una delle mete preferite dai ricchi in fuga da Londra, insieme a Dubai e Lisbona.

Se quella della Britannia Card può anche essere una proposta sensata, le idee di Farage appaiono fumose, irreali e prive di fondamento, come la celebre menzogna dei 350 milioni di sterline alla settimana per l’NHS ai tempi della Brexit.

“I criminali stranieri mi scrivono dal carcere chiedendo di essere deportati” ha detto ieri, attirandosi lo scherno di chi fatica a credere una cosa così bizzarra.

Fake news? Molto probabilmente, ma efficaci in tempo di social e utili per alimentare una narrativa populista che, a giudicare dai sondaggi, funziona.

Wimbledon

Inizia lunedì a SW19 il torneo di tennis più amato al mondo.

L’uomo da battere è Carlos Alcaraz, detentore del titolo e finora imbattuto nelle finali Slam. Sinner proverà a togliergli lo scettro e a prendersi la rivincita dopo la finale, epica ma sfortunata, del Roland Garros.

Erba perfetta, nessun cartellone pubblicitario, i giocatori rigorosamente in bianco, le immancabili coppette di fragole con panna: Wimbledon resta uno spettacolo unico nel suo genere.

Passare una giornata tra i campi di Church Road è una delle esperienze più belle che lo sport possa offrire. Ma è possibile goderselo anche da casa. Come da tradizione, infatti, il torneo sarà trasmesso integralmente e in chiaro dalla BBC.

Eppure anche la tradizione, a volte, deve cedere alla modernità. Da quest’anno, infatti, non vedremo più i giudici di linea sui prati di Wimbledon.

Stoici, affidabili, impeccabili nelle loro divise, ma ormai obsoleti, sono stati sostituiti dai più efficienti ma freddi sistemi elettronici. Ci mancheranno.

In breve

Ligabue tornerà a esibirsi a Londra, il 9 maggio 2026 all’O2 Shepherd’s Bush (biglietti in vendita da oggi).

Arriva la soluzione ai problemi dell’NHS: i pazienti parleranno con ChatGPT.

A west London, tra Ealing, Brent e Hammersmith, sorgerà una “nuova città” con 25mila case.

Poundland è stata venduta… Il costo? £1.

Nuovi voli da Verona verso il Regno Unito: a partire da Dicembre easyJet collegherà la città di Romeo e Giulietta con Manchester e Bristol.

Photo Alberto Bigoni/Unsplash

