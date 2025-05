Photo by Woody Kelly/ Unsplash

Il sistema di immigrazione del Regno Unito offre diverse modalità per il ricongiungimento familiare, tra cui l'EU Settlement Scheme (EUSS) e l'Appendix FM (cioe’ family members). Sebbene entrambi consentano ai familiari di persone con cittadinanza britannica, permesso a tempo indeterminato o con il pre-settled status di stabilirsi nel Regno Unito, le condizioni e i requisiti variano significativamente.

Vediamo le principali differenze tra questi due percorsi.

L'EU Settlement Scheme è stato introdotto per garantire ai cittadini dell'Unione Europea con pre-settled o settled status di continuare a vivere nel Regno Unito dopo la Brexit, e farsi raggiungere dai propri familiari piu’ stretti come coniugi o partner non sposati, figli fino a 21 anni e discendenti o ascendenti in linea retta (ad esempio genitori), se dipendenti. Per dipendenza si intende generalmente una dipendenza di tipo economico o per motivi di salute.

L'Appendix FM e’ un’appendice alle regole amministrative di immigrazione del Regno Unito e riguarda il ricongiungimento familiare per cittadini britannici, persone con status di residenza permanente o -in alcuni casi- temporanea e rifugiati. Questo percorso è destinato a chi desidera portare nel Regno Unito coniugi, partner, figli o altri parenti strettamente dipendenti.

L'EU Settlement Scheme (EUSS) e l'Appendix FM si distinguono per una serie di fattori fondamentali.

In primo luogo, il ricongiungimento previsto dallo schema EUSS puo’ avere come sponsor solo cittadini europei con pre-settled o settled status, o naturalizzati come britannici, mentre l'Appendix FM ha un’applicazione piu’ ampia. L’Appendix FM puo’ applicarsi anche a cittadini europei che, per vari motivi, non possono usufruire dello schemo EUSS, ad esempio perche’ la loro relazione con il partner che vogliono portare nel Regno Unito e’ iniziata o si e’ consolitata dopo la data Brexit, cioe’ il 31.12.2020.

Un'altra differenza significativa riguarda i requisiti finanziari: l'EUSS non prevede alcuna soglia economica, mentre l'Appendix FM impone un reddito minimo dello sponsor (cioe’ della persona che vive nel Regno Unio) di £29,000 lordi annui, con costi aggiuntivi per eventuali figli.

Anche i requisiti linguistici sono diversi, poiché l'Appendix FM richiede il superamento di un test di lingua inglese, inizialmente di livello A1, mentre l'EUSS non ha tale obbligo.

Inoltre, l'EUSS offre un processo gratuito per l'applicazione, mentre l'Appendix FM comporta costi elevati. Attualmente, mentre la domanda EUSS ha costo zero, il ricongiungimento di un partner attualmente costa £1,938 piu’ circa £3,000 come contributo obbligatorio al servizio sanitario nazionale (NHS).

Un’altra differenza riguarda i tempi decisionali. Una domanda EUSS dovrebbe essere decisa velocemente, ma spesso trascorrono settimane o mesi prima di una decisione. La tempistica delle domande nell’ambito dell’Appendix FM, se inviate dall’estero, varia dalle 12 alle 24 settimane, ma puo’ essere decisa entro 2 o 4 settimane se si paga un servizio di priorita’ al costo di £500.

Infine, se la domanda e’ accettata, lo schema EUSS prevede la concessione di un pre-settled status della durata di 5 anni, a seguito dei quali si potra’ fare domanda di settled status, mentre la durata del primo visto nell’ambito dell’Appendix FM e’ di due anni e nove mesi. Prima della scadenza, il permesso di soggiorno andra’ esteso per due anni e mezzo prima di poter fare domanda di permesso a tempo indeterminato.

L'EU Settlement Scheme e l'Appendix FM offrono percorsi distinti per il ricongiungimento familiare nel Regno Unito. L'EUSS è stato creato per proteggere i diritti dei cittadini europei dopo la Brexit, e generalmente e’ piu’ vantaggioso da vari punti di vista. L'Appendix FM è un sistema più restrittivo con requisiti finanziari e linguistici, e con costi elevati.

La scelta tra i due dipende dalla nazionalità del richiedente e dal tipo di relazione con il cittadino britannico o europeo. Quando non e’ possibile presentare una richiesta EUSS, l’Appendix FM rappresenta un’alternativa, seppur più complessa e onerosa, per il ricongiungimento familiare.

La decisione su quale percorso intraprendere deve basarsi su una valutazione approfondita dei requisiti, dei costi e delle possibilità di successo della domanda. Indipendentemente dalla strada scelta, è fondamentale essere ben informati e preparati per affrontare il processo di immigrazione con maggiore sicurezza e consapevolezza.