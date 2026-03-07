A Londra sono già iniziate le operazioni di voto per il Referendum Costituzionale del prossimo 22-23 Marzo.

La mia busta è arrivata già da qualche giorno. Come me, la stanno ricevendo tutti gli iscritti all’AIRE e gli italiani temporaneamente all’estero che hanno fatto richiesta di votare da fuori Italia. Chi non la dovesse ricevere, a partire da domenica 8 Marzo potrà chiederne un duplicato al Consolato, anche via email.

Per votare ci sono circa dieci giorni: le buste con il voto dovranno arrivare al Consolato competente entro le ore 16:00 di Giovedì 19 Marzo.

Si vota per approvare o rigettare la legge costituzionale nota come ‘riforma Nordio’. Una legge che introduce modifiche significative sul tema della Giustizia: vengono divise definitivamente le carriere dei magistrati tra giudici e pubblici ministeri; si sdoppia il Consiglio Superiore della Magistratura e per la scelta dei membri si sostituisce il criterio elettivo con una ‘estrazione a sorte’; infine si crea un’Alta corte disciplinare che avrà il compito di giudicare i magistrati accusati di aver commesso errori nell’esercizio della loro funzione.

È un tema complesso (prova a spiegarlo il Post in questo articolo) che nel dibattito italiano è finito inevitabilmente per essere politicizzato, con il Governo schierato a favore e il PD contro.

A ciascuno di noi il compito di decidere se è vero, come dicono i fautori del NO, che la riforma limiterà l’indipendenza della Magistratura mettendola sotto il controllo del Governo, o se invece, come sostengono gli autori della riforma, avremo un CSM piú libero e processi piú equi.

Trattandosi di un referendum costituzionale, non è previsto un quorum di votanti. Il risultato delle urne sarà definitivo, a prescindere dalla percentuale di affluenza. Una ragione in piú per esprimere la propria preferenza.

Le vostre domande

Un lettore ci chiede: Gli italiani con Settled Status che hanno ottenuto l’approvazione per la cittadinanza UK, ma non hanno ancora fatto la cerimonia, sono soggetti all’obbligo di usare il passaporto britannico per entrare nel paese?

Risposta: No. Si diventa cittadini britannici solo dopo il giuramento: fino a quel momento resta valido il Settled Status e si può continuare a entrare in UK con il passaporto italiano.

Match Point

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del premio letterario Match Point riservato agli scrittori italiani che vivono nel Regno Unito.

Il tema dell’edizione 2026 è quello dei ricordi. Un invito, scrivono gli organizzatori, a “esplorare la memoria in ogni sua forma, dalla dimensione più intima e personale a quella collettiva e storica che definisce la nostra identità.”

I racconti, originali e della lunghezza massima di 20.000 caratteri, andranno inviati entro il 14 giugno 2026. I vincitori saranno annunciati il 21 Ottobre.

In breve

Sono 40 le start-up innovative italiane presenti a SMAU London, il 10 Marzo al Protein Studios a Shoreditch.

Ryanair lancia il nuovo volo Bournemouth-Trapani.

Niente piú auto a Oxford Street: la celebre strada diventerà pedonale a partire dalla prossima estate.

Torna anche quest’anno Sicily Fest, kermesse gastronomica-musicale a tema siciliano (dal 30 Aprile al 4 Maggio 2026 al Business Design Centre di Islington).