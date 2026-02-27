Londra si conferma ancora una volta il cuore pulsante della creatività italiana oltremanica con l’annuncio ufficiale di Match Point 2026, l’atteso concorso letterario organizzato da “Il Circolo” in collaborazione con la scuola di scrittura Londra Scrive. Per questa quinta edizione, gli organizzatori hanno scelto come filo conduttore il tema Ricordi, un invito rivolto agli autori per esplorare la memoria in ogni sua forma, dalla dimensione più intima e personale a quella collettiva e storica che definisce la nostra identità. L’iniziativa gode del patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Londra, che sostiene il progetto anche attraverso i fondi della Promozione Integrata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sottolineando il valore strategico della promozione della nostra lingua all’interno della comunità italo-britannica.

La partecipazione è riservata ad autori maggiorenni residenti nel Regno Unito, i quali sono chiamati a presentare un racconto narrativo inedito della lunghezza massima di 20.000 caratteri, spazi inclusi. Il regolamento impone l’invio di un solo elaborato per partecipante, munito di un titolo originale, e vieta categoricamente l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per garantire una competizione equa e basata sull’autentico talento individuale. Gli aspiranti scrittori hanno tempo fino al 14 giugno per sottoporre le proprie opere, previo versamento di una quota di iscrizione di dieci sterline. Una giuria di esperti del settore, tra cui scrittori e agenti letterari, avrà il compito di selezionare una dozzina di finalisti da cui emergeranno i tre vincitori assoluti.

I riconoscimenti per i primi classificati sono di grande rilievo, con un primo premio di 1.000 sterline e l’iscrizione gratuita al Premio Calvino, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno 500 sterline ciascuno. Tutti i primi tre racconti beneficeranno inoltre di un editing professionale e della proposta di pubblicazione sulla rivista letteraria online Cattedrale. Il concorso prevede anche premi speciali, come il riconoscimento del Book Club Mondo Nuovo che offre un soggiorno presso l’hotel The Gore di Londra, e una menzione speciale del Premio Calvino. Grazie al supporto di sponsor come Raspini Gioielli e Starhotels, l’evento culminerà in una cerimonia di premiazione prevista per mercoledì 21 ottobre presso Casa Italia, in concomitanza con le celebrazioni della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale a questo indirizzo dove è presente anche la giuria che selezionerà i vincitori.