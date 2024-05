Esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni europee, per gli italiani che vivono nel Regno Unito e non possono votare da casa, potrà costare anche mille sterline.

È quanto emerge da una nostra analisi sui prezzi dei voli per rientrare in Italia nel weekend delle votazioni e sulle (poche o nulle) agevolazioni disponibili.

Per gli Italiani del Regno Unito che vorranno votare l’unico modo è quello di rientrare nei Comuni di origine per recarsi di persona ai seggi, aperti nei giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno.

Il viaggio è totalmente a carico della persona, il Governo italiano non ha previsto nessun contributo alle spese di viaggio per gli connazionali che risiedono all’estero e sono impossibilitati a votare dal loro paese di residenza.

Per chi fosse intenzionato a rientrare specificatamente per il voto, abbiamo provato a vedere quali sono a oggi (giovedi 16 maggio ore 13.00) le tariffe proposte dalle compagnie aeree sulle tratte da Londra verso Milano, Roma, Napoli e Catania. I parametri utilizzati sono quelli di un viaggio andata e ritorno con voli effettuati nelle giornate di venerdi 7 giugno e lunedì 10 giugno, con solo una piccola borsa da viaggio (non trolley da cappelliera) e nessun servizio aggiuntivo quali scelta del posto o priority boarding.

Sulla rotta Londra-Milano-Londra il prezzo più basso lo propone Ryanair con partenza da Stansted, arrivo a Bergamo Orio al Serio al costo di £59.42. Qualche decina di sterline in più per Easyjet con partenza Gatwick e arrivo a Malpensa. Costo £88.56. Per quanto riguarda i vettori piú tradizionali come Ita Airways e British Airways i costi proposti superano le £250.

Anche sulla Londra-Roma-Londra il prezzo più basso è quello di Ryanair con partenza da Stansted, arrivo a Ciampino e viceversa per un totale di £64.67. Cento sterline in più per Easyjet sulla Gatwick-Fiumicino al costo di £161.41, stessa tratta coperta da ITA al costo di £225.38. Il volo Heathrow-Fiumicino e ritorno è disponibile solo con British Airways al costo di £342.39.

Londra-Napoli: in questa tratta è Wizzair che offre la tariffa piú conveniente con partenza e rientro su Gatwick per ‎£134.98. Ryanair, con partenza e rientro a Stansted, propone un costo di poco superiore (£150.54), mentre EasyJet offre il volo da Gatwick a £170.56. ITA propone un volo London City-Capodichino con scalo intermedio al costo di £299.49. Per volare a Napoli con BA, con partenza e rientro a Heathrow, il costo è alle stelle: £828.59.

Infine la Sicilia: il volo Londra-Catania è disponibile con Ryanair con partenza da Stansted il venerdi 7 ma ritorno solo martedi 11, al costo di £133.78. Easyjet offre partenza e rientro da Gatwick per £338.56. ITA propone partenza e rientro al London City ma anche in questo caso con scalo intermedio in Italia, non essendoci voli diretti. Costo £260.00. Il volo BA diretto con partenza e rientro a Gatwick sfiora le mille sterline: £989.68.

Una volta arrivati in Italia, chi dovesse continuare il viaggio in treno può usufruire di agevolazioni offerte da Trenitalia. La compagnia ha riservato agli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE una serie di sconti validi per tutto il 2024, e quindi disponibili a chi rientra nel weekend delle Elezioni Europee, con sconti variabili dal 20% all’80% per viaggiare su Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.

I biglietti vanno prenotati sul sito indicando l’offerta “Speciale Eventi”, e al momento del controllo dei biglietti sul treno si dovrà esibire il proprio certificato di iscrizione all’AIRE, ottenibile dal proprio Comune di iscrizione. Ma naturalmente queste agevolazioni coprono soltanto il tragitto ferroviario all’interno del nostro paese.

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Europe Street News e con le testate French Morning London, El Ibérico, Londra Italia, Londynek e Ziarul Românesc nell'ambito di un progetto di informazione pubblica sulle elezioni europee finanziato dal Parlamento Europeo.