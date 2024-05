Gli italiani residenti nel Regno Unito (oltre mezzo milione) potranno votare per le prossime elezioni europee soltanto se si recheranno in Italia nei giorni delle votazioni (8-9 giugno). Una circostanza destinata a rendere il voto praticamente impossibile per la maggioranza di loro.

E’ la prima volta che succede. In tutte le precedenti consultazioni europee, con il Regno Unito paese membro, un europeo residente in UK poteva scegliere se votare per i candidati del proprio paese o del paese ospite, e poteva farlo senza dover viaggiare.

Dopo la Brexit, questo non è piú possibile, o almeno non lo è per gli italiani, visto che altri paesi europei hanno fatto scelte diverse.

Il governo Meloni ha applicato alla lettera il regolamento, assimilando gli italiani del Regno Unito a quelli che abitano in altri continenti come Asia o America Latina. Per loro, che non hanno mai potuto votare da casa per eleggere gli europarlamentari, l’unico modo di partecipare alle elezioni è quello di rientrare in Italia.

È una scelta controversa, che non tiene in considerazione una serie di elementi. Il fatto che il Regno Unito, seppure fuori dall’UE, è pur sempre in Europa. Il fatto che dopo la Brexit gli italiani del Regno Unito hanno piú che mai la necessità di sentire il legame con le istituzioni europee. E infine, il fatto che quasi tutti gli altri paesi europei hanno deciso di permettere il voto da Londra ai loro expat.

L’Italia è l’unico tra i grandi paesi dell’Unione e tra i sei paesi fondatori a non consentire il voto dal Regno Unito. Tedeschi, francesi, spagnoli, portoghesi, olandesi, polacchi, belgi, lussemburghesi, potranno votare comodamente al loro Consolato senza dover rientrare in patria.

A fare la nostra stessa scelta sono soltanto Cipro, Malta (in parte), Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Paesi che eleggono un numero minuscolo di parlamentari, se confrontato con i nostri 76 (il terzo contingente per dimensione, sul totale di 720).

Il governo italiano ha giustificato la sua decisione con la bassa affluenza alle precedenti elezioni dal Regno Unito, e con la necessità di non sovraccaricare il Consolato con le attività logistiche e organizzative del voto.

Tutto vero, però rimane il fatto che centinaia di migliaia di cittadini italiani si vedono di fatto privati di un importante diritto democratico, e lo scoprono a poche settimane dalle elezioni, mentre si è persa l’opportunità di utilizzare strade alternative come il voto per posta o online.

Festival europeo a Londra

A proposito di Europa, chi vive a Londra potrà visitare l’intero continente in un giorno solo, Giovedi 9 Maggio a St John’s Smith Square (SW1P 3HA), nel cuore di Westminster, dalle 16 alle 21.

L’occasione è lo Europe Day Festival 2024, un evento organizzato dalle istituzioni europee di Londra, le Ambasciate dei paesi membri e varie associazioni di cittadini europei, per celebrare i valori dell’Unione e informare i cittadini sulle elezioni.

Il programma prevede giochi, performance artistiche e degustazioni di prodotti tipici delle varie nazioni. Ingresso gratuito e aperto a tutti previa prenotazione in questa pagina.

Photo Alexandre Lallemand/ Unsplash

Via ai controlli Brexit sul cibo

Fare la spesa di prodotti alimentari a Londra è diventato ancora piú difficile (e costoso).

Da martedi scorso sono scattati i controlli post-Brexit su prodotti come uova, carne, pesce e formaggi (e presto anche frutta e verdura) in ingresso nel Regno Unito dall’Unione Europea. Controlli previsti dalla Brexit ma rinviati negli anni per ben cinque volte dal governo britannico, conscio degli effetti negativi.

I prodotti alimentari dovranno essere dotati di un “certificato sanitario di esportazione” e varia altra documentazione, e saranno soggetti a ispezioni fisiche alla frontiera.

Molti piccoli produttori europei smetteranno di esportare nel Regno Unito. I controlli potrebbero durare giorni e fare marcire i prodotti. Inevitabilmente, aumenteranno i costi.

Il Regno Unito importa dall’estero la maggior parte del cibo che consuma. Nel 2022, è arrivato dall’Europa il 40% delle verdure e il 28% della frutta. Anche la carne arriva per buona parte da oltre Manica.

I nuovi controlli, spiega il governo, costeranno alle imprese britanniche circa 330 milioni di sterline all’anno. Altre associazioni stimano un costo anno tre volte superiore.

L’effetto finale, come sempre, lo sentiranno i consumatori.

Photo Josephine Baran/ Unsplash

RAI Italia a Londra

Le trasmissioni di RAI Italia, il canale realizzato dalla RAI per gli italiani che vivono all’estero, sono ora disponibili in streaming nel Regno Unito.

Per vederli è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento con la piattaforma Globo TV dal costo di £7.95/mese e scaricare l’app sul proprio Smart TV, mobile o tablet.

Nel bouquet di Globo TV sono compresi anche i normali canali Rai (RaiUno, RaiDue, etc…). Per questioni di diritti, non tutti i programmi saranno visibili in chiaro, come avviene già oggi collegandosi dal Regno Unito su RAI Play (a meno di usare una VPN).

In breve

Sono aperte le candidature per la nuova edizione del premio “Italy Made Me’ rivolto a ricercatori italiani attivi nel Regno Unito

Ludovico Einaudi ha annunciato cinque concerti alla Royal Albert Hall, dal 30 Giugno al 4 Luglio 2025. (link biglietti).

La catena siciliana di alimentari Prezzemolo e Vitale apre il suo quinto punto vendita londinese, nel cuore di Battersea.

Secondo il settimanale Gente, a operare Kate Middleton sarebbe stata un equipe di medici del Policlinico Gemelli di Roma (l’ospedale non commenta e la stampa inglese ignora la notizia).

E’ finita l’era dell’ingresso gratuito nei musei britannici?

L’Inghilterra è invasa dai francobolli falsi fatti in Cina (e attenzione alle multe).

Appuntamenti

