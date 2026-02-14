Dalla musica al teatro, dal cinema alla comicità, gli artisti italiani sono sempre piú di casa a Londra e non passa giorno che non venga annunciato un nuovo spettacolo. Proviamo allora a fare il punto.

MUSICA PER TUTTI I GUSTI

Alle date già annunciate da tempo di Ricchi e Poveri, Nek, Ligabue, Laura Pausini e Ludovico Einaudi, in questi giorni si sono aggiunti tre nomi di rilievo.

Nicola Conte (Ronnie Scott’s, 27-28 Febbraio) porta nella mecca del jazz londinese il suo mix inconfondibile di swing, soul e bossa nova; Peppe Servillo torna a esibirsi con il suo spettacolo “Italian Portraits” (Pizza Express Soho, 9-10 Aprile) mentre il crooner nostrano Mario Biondi celebra quest’anno il ventennale della sua hit piú celebre “This Is What You Are” (Theatre Royal Drury Lane, 7 Giugno).

La prossima settimana (Giovedi 19 febbraio) è di scena anche Sergio Caputo, con una performance intima all’Istituto di Cultura. Chitarra alla mano, Caputo canterà le canzoni de “Il Sabato Italiano”, l’album iconico degli anni 80. Il concerto, gratuito, è andato sold-out a tempo di record (sorry) ma possiamo rivelare che Caputo è intenzionato a tornare presto a Londra per un vero e proprio concerto con la sua band.

NON SOLO MUSICA

Musica a parte, la vera novità di quest’anno sono gli spettacoli live a tema di giornalisti italiani.

Martedì 24 Marzo (O2 Shepherd’s Bush) sarà di scena Stefano Nazzi con lo spettacolo "Indagini Live - Un altra storia”. Una performance per gli appassionati di crimini e misfatti, il cosiddetto “true crime”.

Per chi è piú interessato alla politica, l’appuntamento è per Martedì 26 Maggio, sempre all’O2 Shepherd’s Bush, con il giornalista Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Provocatorio il titolo “Cornuti e contenti - Ma non sarà anche colpa nostra?”

Domenica 31 Maggio (EartH Theatre, Hackney) è il turno di Federico Buffa, l’uomo che ha fatto diventare un arte il racconto sportivo, con uno spettacolo interamente dedicato al cestista Michael Jordan.

CINEMA

L’appuntamento clou è quello di Marzo con Cinema Made In Italy, il festival annuale organizzato da Cinecittà e Istituto di Cultura (presentato in questo articolo).

Ma gli amanti del cinema posso contare sempre su CinemaItaliaUK, l’organizzazione di Carla Caleo Green che da anni porta a Londra i migliori film italiani. Il loro prossimo evento avrà luogo domenica 22 Febbraio al Regent Street Cinema con “La Città Proibita” di Gabriele Mainetti, una proiezione arricchita dalla presenza di sala di Marco Giallini che si presterà a un Q&A (pochi biglietti ancora disponibili).

Appuntamento successivo l’8 Marzo al Cine Lumiere con “Le Assaggiatrici” di Silvio Soldini, alla presenza del regista.

Eventi per tutti i gusti e per tutte le tasche, in una Londra che rimane comunque la quarta o quinta città italiana per numero di abitanti.

In fondo alla newsletter trovate la lista aggiornata degli appuntamenti con i link per prenotare i biglietti. Perdonateci se ce ne è sfuggito qualcuno, o se l’evento che avreste voluto vedere è già tutto esaurito.

