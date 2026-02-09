C’è una voce che, negli ultimi anni, è diventata il sottofondo costante dei lunghi viaggi in auto o delle serate di migliaia di italiani. È una voce calma, precisa, che rifugge il sensazionalismo per cercare la verità tra le pieghe delle carte giudiziarie. È quella di Stefano Nazzi, che dopo aver dominato le classifiche dei podcast con Indagini ha trasformato il suo racconto in un’esperienza teatrale collettiva. Il tour 2026, intitolato “Indagini Live – Un’altra storia”, segna un traguardo senza precedenti: per la prima volta, lo spettacolo varcherà i confini nazionali per un’unica, attesissima data a Londra: il 24 marzo all’O2 Shepherd’s Bush Empire

Chi si aspetta uno spettacolo di cronaca nera tradizionale rimarrà sorpreso. Nazzi non punta sul macabro, ma sulla metodologia. Sul palco, il giornalista ricostruisce un caso celebre della cronaca italiana (per il 2026 il titolo evoca “un’altra storia” inedita rispetto ai tour precedenti sul Circeo e il Mostro di Firenze) analizzando non solo il crimine, ma ciò che è accaduto dopo: le indagini, i vicoli ciechi, il ruolo dei media e le sentenze.

Lo spettacolo è un’immersione totale supportata da sound design curato da Stefano Tumiati, che ripropone dal vivo l’atmosfera sospesa e iconica del podcast; materiali d’archivio: documenti, foto e testimonianze che appaiono su grande schermo per guidare il pubblico nel labirinto investigativo; rigore giornalistico: la narrazione di Nazzi è asciutta, quasi clinica, ma capace di restituire umanità alle vittime e complessità ai colpevoli.

Il passaggio dal digitale al palcoscenico è stato travolgente. Con oltre 90.000 spettatori raccolti tra le edizioni 2024 e 2025, Stefano Nazzi ha dimostrato che esiste una comunità affamata di approfondimento e serietà. Le date di Milano, Roma e Torino per il 2026 hanno registrato il tutto esaurito in poche ore, costringendo l’organizzazione ad aggiungere continui “replicate”.

Come anticipato, il 24 marzo la cornice prestigiosa dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra ospiterà l’unica data estera del tour. Non si tratta solo di un evento per gli appassionati di true crime, ma di un momento di ritrovo per la vasta comunità italiana nel Regno Unito. Portare Indagini a Londra significa esportare un modo tutto italiano di fare giornalismo d’inchiesta, portando dal vivo quel “racconto del male” che serve, paradossalmente, a capire meglio il bene e la giustizia. Per i fan londinesi, sarà l’occasione di sentire dal vivo quella frase che apre ogni episodio e che è ormai un marchio di fabbrica: “Al Post ci occupiamo di tante cose, io sono Stefano Nazzi e questa è Indagini”.

Il costo del biglietto è di £36.55 e per la prevendita questo il link ufficiale.