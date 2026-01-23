Dal 4 all’8 marzo 2026 torna a Londra Cinema Made in Italy, il festival dedicato al meglio del cinema italiano contemporaneo, giunto alla 16ª edizione e ospitato al BFI Southbank.

Come negli anni passati, la rassegna propone una selezione di dieci nuovi film italiani, scelti tra le migliori produzioni dell’ultimo anno.

Il festival si apre il 4 marzo con Primavera, esordio cinematografico del regista d’opera Damiano Michieletto, ispirato alla figura di Antonio Vivaldi e interpretato da Tecla Insolia e Michele Riondino. La première londinese sarà preceduta dal cortometraggio animato Cavallette di Bruno Bozzetto, candidato all’Oscar.

La chiusura, domenica 8 marzo, è affidata al film Tre ciotole della regista catalana Isabel Coixet, tratto dal romanzo di Michela Murgia, interpretato da Alba Rohrwacher e Elio Germano.

Completano il programma altri otto titoli, tra i quali Fuori di Mario Martone, biopic dedicato alla scrittrice e partigiana Goliarda Sapienza (presentato in concorso all’ultimo festival di Cannes), e Testa o croce? di Rigo de Righi e Zoppis, un originale euro-western con l’attore americano John C. Reilly.

In programma (domenica 8) anche un grande classico restaurato: la scelta quest’anno è caduta su Un maledetto imbroglio di Pietro Germi, con Claudia Cardinale, film del 1959 basato sul romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana” di Carlo Emilio Gadda.

Come da tradizione, le proiezioni saranno accompagnate da incontri con registi e autori, offrendo al pubblico l’occasione di dialoghi e approfondimenti.

Il festival è organizzato da Cinecittà e dal British Film Institute, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra.

I biglietti per le proiezioni sono già in vendita sul sito BFI.

Di seguito il programma completo

Mercoledi 4 Marzo

18.40 - “Primavera” di Damiano Micheletto (preceduto dal cortometraggio “Cavallette” di Bruno Bozzetto)

Giovedì 5 Marzo

18.00 “Un Anno di Scuola” di Laura Stamani

20.15 “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

Venerdi 7 Marzo

18.00 “Breve Storia d’Amore” di Ludovica Rampoldi

20.30 “Le Città di Pianura” di Francesco Sossai

Sabato 7 Marzo

14.20 “Elisa” di Leonardo Di Costanzo

17.20 “Fuori” di Mario Martone

20.20 “La Gioia” di Nicolangelo Gelormini

Domenica 8 Marzo

12.30 “Un Maledetto Imbroglio” (1959) di Pietro Germi

15.00 “Gioia Mia” di Margherita Spampinato

17.50 “Tre Ciotole” di Isabel Coixe

Ciao Maria

Dopo 46 anni di attività, chiude la trattoria napoletana “Da Maria” a Notting Hill.

Un locale storico, divenuto il ritrovo preferito dei napoletani di Londra, soprattutto durante le partite del Napoli, ma frequentato e amato anche da tanti inglesi (“the kind of place that keeps London human” lo definì Jay Rainer sul Guardian).

A comunicare la chiusura, sulla pagina Facebook, è stato il proprietario Pasquale Rocco, che ne ha spiegato le ragioni come una scelta di vita. “Non chiudiamo per mancanza di fondi, o mancanza di clienti” ha spiegato “ma perchè ci dobbiamo riposare”. A lui e la sua famiglia i nostri migliori auguri.

Ultimo giorno di apertura il 28 gennaio.

