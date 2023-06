È un'Italia a forti tinte inglesi quella che ha pareggiato contro la Spagna di Vicente del Bosque questa sera allo Stadio Friuli, in un'amichevole di lusso in vista degli Europei in programma in estate Francia. Infatti, oltre al commissario tecnico Antonio Conte, prossimo allenatore del Chelsea di Roman Abramovi?, erano presenti in campo sia Graziano Pe…