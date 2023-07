Chiedete a chiunque quale sia la caratteristica principale dei britannici, e nove volte su dieci vi risponderanno che è la capacità di stare in coda. In modo ordinato, stoico, in rigorosa fila indiana, e senza contemplare minimamente l’idea di evitarla o “tagliarla”.

Lo abbiamo apprezzato in occasione della morte della Regina Elisabetta, con attese anche di 24 ore. Lo sperimentiamo tutti gli anni a Wimbledon, dove viene pubblicata una guida ufficiale di 36 pagine su come stare in fila. Lo vediamo tutti i giorni praticamente ovunque (come diceva qualcuno “bastano due inglesi per fare una coda”).

Eppure nel Regno Unito c’è un luogo sacro dove la coda non solo non è necessaria, ma anzi è detestata, perché considerata nemica dell’esperienza: il pub.

Chi vive in UK conosce bene la regola numero uno della sosta al pub: una persona a turno si reca al bancone a ordinare, pagare e ritirare la birra per tutto il gruppo. Fare una fila ordinata come in un qualunque Post Office o un Costa Coffee sembrerebbe una cosa sensata, ma non è così.

Sarà la lunghezza del bancone, la voglia di lasciare a casa tutte le inibizioni, il desiderio non confessato di trovarsi gomito a gomito con qualche sconosciuto, ma il pub rimane un posto dove una coda ordinata non ha diritto di esistere.

Lo ha scritto il Guardian che in un suo articolo supplica i lettori di continuare a seguire la tradizione di accostarsi al bancone e urlare a gran voce per attrarre l’attenzione del bartender, applicando “tolleranza zero” verso chi dovesse avere la malsana idea di mettersi in coda.

Viene da sorridere, ma si può comprenderli. Il pub è una istituzione centrale nella cultura e nella vita sociale britannica ma è sempre piú in crisi (ne chiudono oltre 50 al mese). Guai a chi volesse cambiarne l’esperienza.

Mi chiedo cosa succederebbe in Italia se qualcuno decidesse di modificare la regola non scritta per la quale il caffè si ordina e si consuma al bancone, spesso sgomitando con gli altri avventori, per poi andare a pagare alla cassa dove si fa una (seconda) fila piú o meno ordinata.

Un sistema che anni fa l’Economist giudicò negativamente, ritenendo ben piú efficiente quello dei bar anglosassoni, dove si fa un’unica fila ordinata per pagare e ritirare il proprio drink.

Chi ha ragione? È meglio fare una coda sola invece di due? È giusto ammassarsi a un bancone (di un bar o di un pub) invece di approcciarlo in rigorosa fila indiana?

Fateci sapere cosa ne pensate…

Formula elettrica

Lo spettacolo della Formula E, dove le monoposto sono 100% elettriche, ha raggiunto Londra per la tappa finale della nona stagione.

Nel circuito ricavato nella zona dell’Exhibition Centre, in un mix di tragitto al coperto e scoperto per un totale di 2 Km e 900 metri, sono in programma due gare per l'assegnazione della vittoria finale, sia pilota che costruttori.

Si corre sabato e domenica. Le gare sono trasmesse live da Channel 4.

Foto: Formula E

In breve

La biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura a Belgrave Square chiude per ferie. Riapertura a partire dal 1 Settembre.

Nigel Farage ha vinto la sua battaglia contro la banca Coutts, costretta ad ammettere di avergli chiuso il conto per motivi politici.

Lo store Ikea di Tottenham, chiuso un anno fa, si trasformerà in un centro culturale.

Luca Faloni, marchio italiano di abbigliamento maschile, aprirà a Ottobre un nuovo negozio nel cuore di Chelsea, dopo quelli di Marylebone e Piccadilly.

Un nuovo documentario racconta i 156 Italiani che vivono nell’isola di Man.

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.