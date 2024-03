Basta il solo diploma italiano per iscriversi a un'università in UK? La risposta è sì ma...

Le qualifiche italiane sono idonee per entrare nelle università britanniche? E’ una delle domande che vengono poste maggiormente alle consulenti di SI-UK. agenzia leader nel settore della consulenza e supporto alle migliaia di studenti internazionali che ogni anno desiderano iscriversi agli atenei britannici.

La risposta è sì! Come spiega Leida Simonetto: “Con il nostro diploma italiano superiore possiamo entrare in tutte le università in UK”. Tuttavia richiedono un punteggio minimo di ingresso il quale può essere equivalente al nostro 70-80 su 100 in alcune università fino a un minimo di 95 su 100 per le università nella top ranking Se il punteggio è inferiore questo non significa che tu non possa inviare la tua domanda In molte università infatti è presente un corso chiamato Foundation Year Questo programma della durata di alcuni mesi fino a un massimo di un anno prevede che gli studenti possano recuperare i requisiti di ingresso necessari per studiare il loro corso desiderato.

Per ricevere maggiori informazioni si può contattare Leida per una consulenza gratuita all’email leida@studyin-uk.com.