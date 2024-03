Personal Statement: strumento essenziale per iscriversi alle università in UK. Cosa è come farne uno efficace

Per gli studenti italiani che vogliono inviare la propria candidatura alle università britanniche come undergraduate, postgraduate o per un PhD, fondamentale sarà scrivere bene il proprio personal statement per essere accettato Ma che cos'è esattamente e come si fa a crearne uno efficace?

Lo spiega Leida Simonetto di SI-UK, agenzia leader nel settore della consulenza e supporto alle migliaia di studenti internazionali che ogni anno desiderano iscriversi agli atenei britannici.

Il personal statement è importante per la candidatura perché sarà attraverso la sua lettura che i funzionari dell'ufficio missioni scopriranno se si hanno le qualità e le attitudini per il corso che è stato scelto. Nel Personale Statement vanno descritte le motivazioni, l'esperienza, la materia scolastica che hanno spinto alla scelta di quel corso. Inoltre vanno descritti gli obiettivi futuri e come il corso potrà giovare alla carriera professionale. Infine descrivere interessi e passioni per dimostrare una personalità positiva e grintosa.

Il Personal Statement deve risaltare per essere scelto. Per ulteriori informazioni e per una consulenza gratuita si può contattare Leida all’email leida@studyin-uk.com.