Pasta fatta in casa e sughi in regalo a chi ha perso il lavoro. Ma anche panettoni artigianali a medici ed infermieri, e pasti caldi d'asporto o una chiacchierata al telefono per senzatetto ed anziani.

