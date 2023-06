Il Bank Holiday di oggi, venerdì 10 aprile, inaugura ufficialmente il lungo weekend di Pasqua. Ma quest’anno, per tutti sarà una festa molto particolare. In Italia come a Londra, niente gite fuori porta, picnic nel parco o visite a musei. In questi tempi senza precedenti, siamo chiamati a stare in casa e festeggiare la ricorrenza con chi si vive insieme…