Da sinistra in alto l’Orchestra Popolare Notte della Taranta, gli Shakalab, Pino D'Angiò e Lello Analfino

Il Sicily Fest si conferma come un evento imperdibile per tutti gli amanti della cultura siciliana a Londra. Dal 2 al 5 maggio, il Business Design Centre (52 Upper Street N1 0QH) si trasformerà in un angolo di Sicilia, promettendo quattro giorni di gastronomia, arte e musica che celebrano l'isola nel cuore del Regno Unito.

Questo festival non è solo un'occasione per gustare autentici sapori siciliani, ma è anche una vetrina straordinaria per l'arte e la musica dell'isola, fungendo da ponte culturale tra la Sicilia e la metropoli britannica. Attraverso le sue numerose iniziative, Sicily Fest mira a promuovere la ricca eredità culturale siciliana, rendendola accessibile e vivibile a un pubblico internazionale. La presenza di artisti di spicco e la varietà degli eventi programmati giocano un ruolo fondamentale nell'attirare un pubblico vasto e variegato, interessato a scoprire o riscoprire le tradizioni siciliane. Tra le decine di espositori, confermata la presenza di EtnaCoffee che ha annunciato un ampliamento della propria offerta culinaria, per soddisfare ancora di più i palati di coloro alla ricerca di sapori autentici ma anche innovativi, al quale si unirà per la prima volta nell’edizione del festival Remoli, brand molto noto nella capitale inglese per la produzione e vendita di pasta fresca che, proprio in occasione del Sicily Fest, proporrà dei piatti ispirati alla cultura siciliana con prodotti freschi stagionali.

Ampio spazio anche alla parte vini con una sezione dell’evento che andrà avanti per tutti i giorni dal titolo Wines of Sicily. Tra le etichette presenti: Cantine Fina, Rio Favara, Pietradolce, Cantine Russo, Pietra Dolce, dei Principi di Spadafora, Terre di Entella, Salvatore Tamburello, Tenuta Rasocolmo, Azienda Destro. Stessa attenzione verrà rivolta anche alla parte food con delle masterclass organizzate da APCI UK che proporrà delle lezioni dedicate alla preparazione di paste, secondi e l’immancabile pizza.

Ma uno degli aspetti più affascinanti del festival è senza dubbio la sua lineup musicale, che quest'anno vede la partecipazione di nomi illustri della scena musicale italiana.

L’edizione dell’anno passato del Sicily Fest

Il 2 maggio, giorno d’apertura, sarà affidato a Pino D'Angiò, fresco di successo grazie alla sua partecipazione al festival di Sanremo, che si esibirà con Tommiboy DJ. Pino D'Angiò, noto per il suo grande successo internazionale "Ma quale idea", continua a essere un'icona della musica disco-funk italiana. La sua performance al Sicily Fest, accompagnato da Tommiboy DJ, promette di essere un tuffo nostalgico nei ritmi e nei suoni degli anni '80, con un twist moderno che non mancherà di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Venerdi 3 maggio sarà la volta de L'Orchestra Popolare de "La Notte della Taranta", celebre per la sua capacità di rivitalizzare e modernizzare la musica tradizionale del Salento. La loro presenza a Sicily Fest è un'occasione unica per assistere a una fusione energica di pizzica e altri stili musicali folkloristici, in un'esibizione che celebra la gioia e la comunanza attraverso la musica.

Sabato 4 maggio ritmi sicuramente molto più moderni con gli Shakalab e DJ Yanez. Shakalab è una band emergente nel panorama reggae e hip-hop italiano, conosciuta per i suoi testi che riflettono su temi sociali e personali. Accompagnati da DJ Yanez, noto per le sue abili mescolanze di suoni etnici e elettronici, il loro set al Sicily Fest si preannuncia come un viaggio musicale ricco di energia e messaggi profondi.

Gran finale domenica 5 con un amico del Sicily Fest: Lello Analfino, voce e anima dei Tinturia, porterà sul palco di Londra la sua esperienza decennale nel mondo della musica, offrendo un repertorio che spazia dal folk al rock, interpretando la realtà siciliana con ironia e sensibilità.

In conclusione, la nuova edizione del Sicily Fest a Londra si prospetta come una celebrazione unica e coinvolgente della cultura siciliana, offrendo non solo gastronomia e prodotti tipici, ma anche una selezione musicale di alto livello che promette di lasciare un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei partecipanti. L’ingresso al Sicily Fest prevede una quota di partecipaione che va dai £5.00 per la singola giornata fino ai £17 per tutte e quattro, live compresi. Qui dove acquistarli.