Questo articolo spiega come provare ad acquistare i biglietti per Wimbledon con il sistema del Ballot, che per l'edizione 2015 si è chiuso il 31 dicembre 2014. Per sapere come fare a entrare a Wimbledon il giorno stesso, senza avere potuto acquistare un biglietto in prevendita consigliamo di leggere questo articolo.

Ci sono ancora poche settimane di te…