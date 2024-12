Caffè Nero continua a esplorare la gastronomia romana, questa volta senza rispettarne la tradizione.

Dopo avere introdotto il maritozzo per colazione, la catena inglese ha deciso di proporre uno dei cibi piú tradizionali del centro Italia, l’umile Porchetta.

Nel farlo, però, ha deciso di ignorare il modo tradizionale con il quale viene servita in Italia, ovvero all’interno di un panino senza salse e condimenti che possano alterarne il sapore. Un approccio giudicato evidentemente troppo semplice per i palati britannici.

L’Italian Festive Porchetta di Caffe Nero viene presentata all’interno di una focaccia condita con cipolle caramellate, mozzarella stagionata e una non meglio precisata salsa alle erbe.

Se la ricetta fa inorridire, anche l’aspetto non è invitante. La focaccia appare molliccia, avvolta in plastica e contenuta in un armadio frigo, con i clienti invitati a farla tostare al bar. Di porchetta se ne vede poca. Il costo è di ben £6.45.

Dopo un brevissimo ragionamento, ho deciso che non valeva la pena assaggiarla.

Avrà fortuna tra gli inglesi? Forse si, considerando che questo è il paese che adora i “pigs in blanket” (mini salsicciotti avvolti in fette di pancetta) e che il New York Times in passato ha definito la porchetta come uno dei cinque cibi da assaggiare almeno una volta nella vita. Ma la sensazione è che il panino in vendita da Caffè Nero abbia poco a vedere con la porchetta che si mangia in Italia.

Di sicuro la cucina italiana continua a offrire infiniti spunti e idee al mondo della gastronomia britannica.

Proprio in questi giorni si è svolta la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che ha visto ben 19 eventi organizzati tra Londra, Edimburgo e Glasgow.

Io ho assistito a uno di questi, una masterclass di cucina nella quale due chef nostrani hanno mostrato dal vivo agli studenti della University of West London come cucinare un risotto ai funghi in due versioni, una classica e una reinventata.

Un modo per dimostrare come sia possibile difendere la tradizione ma anche innovarla senza stravolgerla, quello che Caffè Nero non mi sembra sia riuscito a fare con la porchetta (per la cronaca, entrambi i risotti erano buonissimi).

A Caffè Nero ci permettiamo di dare qualche consiglio per i prossimi prodotti: dalla cucina romana potreste prendere il fiore di zucca fritto, il carciofo alla giudia, i supplì e la panzanella. E allargandosi al centro Italia perchè non portare le olive ascolane, gli arrosticini abruzzesi o i vincisgrassi marchigiani.

Scegliete pure, ma vi prego evitate di stravolgerne la ricetta, funzionano bene cosi.

Google in Tube

Trovate difficile orientarvi all’interno delle stazioni di Londra?

Da oggi non sarà piú un problema, basterà usare Street View.

Dopo un anno di lavoro passato a catturare immagini live, Google ha inserito all’interno di Street View 36 delle principali stazioni della Tube. Un’innovazione pensata soprattutto per forestieri e per disabili che potranno così pianificare il percorso e visualizzarlo nei minimi dettagli prima di affrontarlo.

Qui la lista completa delle stazioni mappate da Google.

In breve

Invitati a cena? Secondo Waitrose invece del vino è meglio portare al padrone di casa una bottiglia di olio extravergine.

Altro che George e Harry: il nome piú popolare per i nuovi nati nel Regno Unito è Muhammad (per le bambine Olivia).

Lavori da Batman: il Regno Unito spenderà 100 milioni di sterline per costruire una barriera lunga 1km per proteggere i pipistrelli.

È stato approvato il merger tra Vodafone e Three.

