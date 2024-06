Per rinnovare il suo menu la catena di bar Caffè Nero ha scelto un caposaldo della colazione romana: il maritozzo.

Definito “Italian cream bun” (“panino alla crema italiano”), nelle ultime settimane il maritozzo è apparso da protagonista nelle vetrine dei caffè della catena inglese, accanto ai piú tradizionali (e noiosi) muffin e croissant.

Presentato come indulgent e decadent, il maritozzo arriva a Londra sull’onda di una nuova popolarità social, in particolare su TikTok, dove fioccano video di influencer londinesi estasiati dalle pasticcerie romane. Caffè Nero ha preso nota del nuovo trend e, primo tra le grandi catene, lo ha introdotto nel Regno Unito.

In famiglia lo abbiamo assaggiato, rimanendo piacevolmente sorpresi. La forma è leggermente rotonda, invece che ovale come a Roma, ma il gusto soddisfa in pieno.

La pasta della brioche è morbida e saporita (Caffè Nero sostiene di usare un lievito madre vecchio di 35 anni e lievitato otto ore) ed è aromatizzata con arancio e limone, la crema ha la giusta consistenza e dolcezza, e non manca la spolverata di zucchero a velo. Il costo di 4 sterline non è basso se confrontato con quello che si paga a Roma, ma è in linea con i costi londinesi.

I non romani potranno sorridere. Fuori dalla capitale il maritozzo non esiste, mentre fioccano altre varietà regionali altrettanto buone. Da palermitano penso ad esempio alla ‘iris con ricotta’, una bomba calorica che soddisfa non solo la colazione, ma anche pranzo e cena. Forse di difficile digestione per i palati fini dei londinesi.

Vedremo presto se il maritozzo avrà in UK una gloria passeggera o se sia destinato a diventare un punto fermo della nuova colazione londinese.

La musica di Puccini in salsa scozzese

“Nessun Dorma” a suon di cornamuse? La proposta può sembrare blasfema, ma se a farla è l’Orchestra Filarmonica di Lucca, città natale di Giacomo Puccini, si può valutarla a mente aperta.

L’orchestra toscana, diretta da Andrea Colombini, si esibirà a Londra accompagnata dai musicisti delle Guardie e dei Granatieri Scozzesi, e suonerà brani d’opera arrangiati per orchestra e cornamuse.

I due concerti, il 15 e 16 Luglio, si terranno nella Guard’s Chapel a Westminster. I biglietti sono in vendita online a questo indirizzo al costo di £50 (incluso il rinfresco dopo concerto).

Anche Ryanair vola a Salerno

Dopo easyjet, anche Ryanair avvia i collegamenti tra Londra (Stansted) e l’aeroporto di Salerno, porta d’ingresso della Costiera Amalfitana.

Il volo di Ryanair sarà operativo due giorni a settimana (mercoledi e domenica), a partire dal 4 agosto e fino al 23 ottobre.

Le tariffe al momento sono molto convenienti: ad esempio il volo del 4 agosto, con partenza da Londra alle 11.10 e arrivo a Salerno alle 14.55, è in vendita a 48.74 sterline.

Photo: Tom Podmore/Unsplash

In breve

La violinista Lisa Agnelli si esibirà a Londra in tre concerti dal 5 al 7 Luglio con un mix di musica classica e contemporanea.

Londra è entrata nella top ten delle città piú costose al mondo.

Non contento di essere stato cacciato da Venezia, un gruppo londinese di ‘parkour’ è andato a fare danni a Matera.

Pubblicato il calendario della Premier League 2024-25, si inizia venerdi 16 agosto con Man United-Fulham.

Dopo anni di attesa è fiorito a Kew Gardens il “fiore cadavere”: la pianta più puzzolente del mondo. Fateci sapere se siete andati ad annusarlo.

Appuntamenti

