Il BAFTA 2016 ha visto Alejandro González Iñárritu e Leo di Caprio grandi vincitori con il loro epic The Revenant - 5 premi. La vittoria non sorprende: il film è un capolavoro di cinematografia - incluse le riprese in 8mm in ambienti non proprio adatti a filmare: steppe canadesi dove le condizioni meteorologiche hanno reso il compito di Inarritu complic…