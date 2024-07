Lo scorso marzo, annunciando l’avvio dei voli tra Londra e Salerno, scrivevamo come mancasse soltanto Reggio Calabria alla lista degli aeroporti italiani (ben trenta) collegati con voli diretti a Londra. Adesso questa lacuna è stata colmata.

A partire dal prossimo 28 ottobre Ryanair opererà un volo diretto tra Londra Stansted e Reggio Calabria con cadenza bi-settimanale, mercoledì e domenica. Una bella notizia non solo per i calabresi ma anche per chi vive dall’altra parte dello stretto, considerando i frequenti disagi causati dall’Etna all’aeroporto di Catania.

I voli Ryanair per Reggio Calabria hanno orari comodi e tariffe allettanti, a partire da £33.99. Ad esempio, prenotando oggi, è possibile partire il 13 novembre e tornare il 17 novembre spendendo £90.98 (bagagli e altri extra esclusi).

Per l’aeroporto di Reggio Calabria, poco utilizzato, è una vera rinascita. Oltre a Londra il vettore low-cost ha introdotto voli diretti anche su Milano Malpensa e altre città europee come Parigi, Francoforte e Bruxelles, annunciando un investimento per 300 milioni di euro.

Il merito di questo sviluppo è non solo di Ryanair, ma soprattutto della Regione Calabria, che ha eliminato le tasse d'imbarco regionali, permettendo alla compagnia aerea di abbassare le tariffe, e portandola a privilegiare Reggio rispetto ad altre destinazioni europee.

Qualcuno potrà storcere il naso, ma chi capisce di trasporto aereo sa che questo tipo di incentivi sono oggi necessari per assicurarsi la presenza delle compagnie low-cost e agevolare i viaggi di expat e turisti.

L’Inghilterra si ferma

Tre anni dopo la sconfitta con l’Italia, l’Inghilterra è di nuovo in finale a Euro 2024, e il paese si ferma per seguire la sfida.

L’attesa è spasmodica. L’Inghilterra non hai mai vinto l’Euro e il suo unico trionfo al mondiale risale a 58 anni fa, in casa. Il sogno di vedere il football “coming home” è alla portata di mano.

Allestiti maxischermi in tutta Londra, incluso uno al TheO2 al quale potranno accedere 15mila fortunati (biglietti assegnati tramite sorteggio). I pub, tutti esauriti, si preparano a servire 10 milioni di pinte extra.

I negozi chiuderanno in anticipo, mentre uffici e scuole permetteranno a dipendenti e studenti di arrivare tardi il giorno dopo, per smaltire meglio le celebrazioni (o le delusioni).

Gli auspici per la squadra di Southgate sono negativi. Come nota il Times, dal 2002 a oggi la Spagna e i club spagnoli hanno disputato 22 finali importanti e le hanno vinte tutte. Nove di queste finali erano contro squadre inglesi, nazionali o club, e hanno sempre trionfato gli spagnoli. Ma le statistiche valgono fino a un certo punto.

Come tiferanno gli italiani di Londra? Per la nazionale del loro paese adottivo o per quella dei “cugini” spagnoli? Fatecelo sapere.

Oddono @ 20

“Nel luglio 2004 abbiamo aperto il primo negozio di gelateria a South Kensington. La maggior parte degli altri proprietari di negozi nella strada vicino al nostro negozio ci hanno concesso sei mesi prima di fallire: "Vendere gelati a Londra, sono matti".

Vent’anni dopo, Oddono non solo non è fallito ma ha conquistato i londinesi con il suo gelato di qualità, arrivando ad avere nella capitale 7 gelaterie.

Lo racconta Christian Oddono su Linkedin, celebrando il ventennale della sua gelateria e ringraziando clienti e fornitori.

Noi che siamo avidi consumatori di gelato Oddono ci associamo e gli facciamo i migliori auguri per i prossimi vent’anni.

Mercato a Ilford

Ha aperto a Ilford, negli spazi di un ex parcheggio, il nuovo Mercato Metropolitano.

Per la catena di food stores creata da Andrea Rasca si tratta del quarto centro a Londra, dopo quelli di Elephant & Castle, Mayfair e Wood Wharf. Un’altra storia di successo dell’imprenditoria italiana a Londra.

In breve

L’Ambasciatore d’Italia a Londra ha conferito al 98enne Sir David Attenborough l'onorificenza di Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica.

Nonostante l’uscita del numero uno Sinner, il tennis italiano si fa onore a Wimbledon con Musetti in semifinale (oggi contro Djokovic) e Jasmine Paolini in finale (domani).

All’Arcola Theatre di Londra va in scena “Utoya”, piece teatrale del drammaturgo Edoardo Erba.

Dopo 94 anni Chiude il Fulham Road Cinema, e per Hugh Grant la notizia è devastante.

Un festival musicale a Finsbury Park ha vietato di indossare poncho e sombreri, considerati un elemento di “appropriazione culturale” (ma se la persona che li indossa fosse un messicano?).

Eton ha vietato gli smartphone ai nuovi allievi.

A Hyde Park è comparsa una zucca gigante, opera del giapponese Yayoi Kusama.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.