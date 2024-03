A partire dal prossimo luglio sarà possibile volare direttamente da Londra (Gatwick) all’aeroporto di Salerno, che riapre ai voli commerciali dopo un restyling durato sei anni.

I voli saranno operati due volte la settimana (martedi e sabato) da easyjet.

Il vettore ha annunciato il nuovo collegamento con grande entusiasmo, enfatizzando la vicinanza di Salerno con la costiera amalfitana, amatissima dai turisti britannici.

“Vola con noi e in men che non si dica ti ritroverai sdraiato sulla spiaggia a sorseggiare limoncello” scrive easyJet sul sito.

La Costiera è definita “una delle piú sceniche, iconiche parti d’Italia”, e l’aeroporto è chiamato con il nome evocativo Salerno-Amalfi Coast, invece che Salerno-Pontecagnano come è generalmente noto in Italia.

I turisti britannici non si faranno scappare l’occasione, ma il volo è benvenuto anche dai tanti campani che vivono a Londra, per i quali sarà una utile alternativa allo scalo di Napoli Capodichino.

Con Salerno sale a 30 il numero di aeroporti italiani collegati con voli diretti a Londra.

Dai cinque aeroporti londinesi (Heathrow, Gatwick, Luton, City e Stansted) è infatti possibile raggiungere direttamente il nord Italia (Milano, Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Bolzano, Treviso, Trieste, Genova), il centro (Roma, Bologna, Rimini, Pisa, Firenze, Ancona, Perugia, Pescara), il sud (Napoli, Salerno, Lamezia Terme, Bari, Brindisi) e le isole (Palermo, Catania, Treviso, Cagliari, Alghero, Olbia).

Certo, in molti casi le frequenze sono sporadiche o solo stagionali, e non mancano scali ancora privi di voli diretti su Londra (Reggio Calabria), ma nel complesso il quadro è quello di una rete di collegamenti capillari che copre in modo esteso l’intero territorio nazionale, a beneficio di turisti e expats.

Il merito, va detto, è delle compagnie low-cost come Ryanair, Wizz air, easyJet, Jet2 o Volotea. Il loro modello di business, basato su collegamenti point-to-point e sull’utilizzo di aeroporti minori, è vincente, almeno nel corto raggio.

A molti piace criticarle, ma è grazie loro se Londra e l’Italia (e ora anche la Costiera) sono sempre piú vicine.

Torna Laura Pausini

Laura Pausini tornerà a esibirsi a Londra il prossimo 4 Novembre 2024 all’O2 Shepherds Bush otto anni dopo la sua ultima esibizione.

In quell’occasione l’artista romagnola salì sul palco dell’Hammersmith Apollo con una band di 11 elementi e una scenografia multimediale di grande impatto visivo, cantando per tre ore senza interruzioni (leggi qui la nostra recensione della serata e l’intervista che ci concesse in quell’occasione).

I biglietti per il concerto di Laura Pausini a Londra andranno in general sale venerdi 8 marzo alle 10am, ma i clienti O2 Priority e i membri del Fan Club potranno acquistarli già da mercoledi 6 marzo alle 10 sul sito Ticketmaster .

Match Point guarda al futuro

Ha preso il via la terza edizione di“Match POiNT”, il concorso letterario riservato ad autori italiani residenti nel Regno Unito.

Stavolta i partecipanti dovranno volgere lo sguardo in avanti e immaginare il mondo che ci aspetta. Il tema, affascinante, è “Futuro o no?”.

Per partecipare al concorso basta avere un indirizzo in UK ed essere maggiorenni. I racconti, inediti, non dovranno superare i 20mila caratteri e andranno caricati sul sito dell’Associazione Il Circolo entro il 15 giugno 2024.

Per gli autori dei tre racconti vincitori, premi in denaro e pubblicazione del racconto su una rivista letteraria.

Visto dalle stelle

E a proposito di futuro, è interessante sentire il punto di vista di Paolo Nespoli, lo storico astronauta italiano in questi giorni a Londra, intervistato per noi da Alessandro Allocca.

In breve

E’ morto Paolo Taviani, l’ultimo dei due fratelli registi ai quali il British Film Institute ha dedicato una ampia retrospettiva. “A Londra vengono proiettati tutti i nostri film, è la prima volta che accade” aveva scritto pochi giorni fa, “Vittorio sarebbe commosso da questo amore dei figli di Shakespeare”.

Matteo Renzi è stato oggi alla London School of Economics per presentare il suo libro e la sua candidatura alle elezioni europee.

La storica cappelleria Borsalino ha aperto un negozio a Mayfair.

Nel secondo anniversario dell’invasione russa, l’Ambasciata Italiana di Londra si è illuminata con i colori della bandiera ucraina.

Razzismo al contrario? A Londra, alcuni spettacoli teatrali sono riservati esclusivamente ai neri, e in molti (incluso Downing Street) si lamentano.

È in vendita per 30 milioni di sterline la villa di Freddie Mercury di 1 Logan Place.

