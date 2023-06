Si rinnova il viaggio in musica di Peppe Servillo che torna a Londra per una doppia data che si preannuncia da tutto esaurito, proprio come accadde per i due live del febbraio dello scorso anno (nella foto in alto) quando l’artista trasportò il pubblico in una entusiasmante escursione canora da Cuneo a Palermo, passando ovviamente per Napoli (leggi qui …