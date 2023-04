Da Antonio Pappano ad Andrea Bocelli, il tocco italiano per l’incoronazione di Re Carlo III

Connect on Linked in

Due big della cultura italiana saranno tra i protagonisti dell’attesa incoronazione di re Carlo III: sir Antonio Pappano, che dirigerà sabato 6 maggio l’orchestra che musicherà i momenti salienti all’interno dell’Abbazia di Westminster, e Andrea Bocelli tra coloro che saliranno sul palco per il mega concerto organizzato domenica 7 in diretta dal Castello di Windsor.

Sir Antonio Pappano, direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia e della Royal Opera House Covent Garden di Londra, è di origini italo-inglesi e già in passato aveva diretto eventi in cui Carlo era protagonista, compresa la festa per i suoi 70 anni. Questa volta, il direttore salirà sul podio dirigendo la Coronation Orchestra proponendo le opere che accompagneranno l’incoronazione.

Altra particolarità è dettata dal fatto che Pappano dirigerà un’orchestra appositamente formata per l’incoronazione e che comprenderà musicisti provenienti da diverse orchestre patrocinate in passato da Carlo nelle sue precedenti vesti di Principe di Galles, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra.

Secondo il comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace, una serie di stili musicali e di interpreti fonderà tradizione, eredità culturale e aspetto cerimoniale con le nuove voci musicali di oggi, per riflettere il supporto alla musica e alle arti che re Carlo ha garantito durante tutta la sua vita.

Nonostante l’evento sia stato concepito per essere in linea con i tempi moderni, la tradizione musicale di secoli di cerimonie di incoronazione viene mantenuta e ci sarà spazio per classici di Byrd, Händel, Elgar e Vaughan Williams. Immancabile poi l’esecuzione di Zadok the Priest e delle consuete fanfare per trombe.

Andrea Bocelli, come anticipato, si esibirà invece dal Castello di Windsor insieme ad una ricca serie di artisti nazionali e internazionali, tra i quali Take That, Katy Perry, Lionel Richie.

Bocelli si esibirà in duetto con Sir Bryn Terfel. “Ho cantato per sua maestà la regina Elisabetta molte volte in passato, ed è un grande onore essere chiamato ad esibirmi per l’incoronazione di re Carlo III in un giorno atteso con ansia da tutto il mondo“, ha scritto l’artista su Instagram.

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta in mondovisione.