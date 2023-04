Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo. Tutto quello che c’è da sapere

Connect on Linked in

Tre giorni di festa, con tanto di cerimonia solenne a Westminster e concertone inclusi. Mancano ormai meno di tre settimane al weekend che suggellerà ufficialmente Re Carlo III e la consorte Camilla a re e regina d’Inghilterra, e Buckingham Palace ha pubblicato gli ultimi dettagli riguardanti lo storico giorno.

Sabato 6 maggio, la “Processione del Re” diretta all’Abbazia di Westminster – dove si terrà la cerimonia a partire dalle 11 orario locale – partirà dal Buckingham Palace percorrendo il Mall e l’Admiral Arch, passando davanti al palazzo di Withehall e lungo Parliament Street, fino ad arrivare a Parliament Square, la piazza del Parlamento. Una novità è che la lunghezza della intera processione sarà molto più corta del percorso dell’incoronazione della madre Elisabetta II 70 anni fa.

Il Re e la Regina Camilla viaggeranno sulla Diamond Jubilee State Coach, carrozza già utilizzata dalla precedente sovrana nel 2014 e tutto sommato più “moderna” rispetto a quelle più tradizionali e sfarzose di casa Windsor, con aria condizionata e finestrini elettrici. Ci sarà poi un cambio di carrozza per il percorso ritorno a Buckingham Palace dopo la cerimonia, a bordo della celeberrima ma scomodissima (a detta degli stessi royals) Gold State Coach, utilizzata per ogni incoronazione di un monarca britannico a partire dal 1830.

Durante la cerimonia e nel viaggio di rientro, Carlo indosserà la Imperial State Crown, realizzata nel 1937 per Re Giorgio e poi indossata da Elisabetta II. Tra le altre “regalie” (simbolici oggetti cerimoniali) utilizzati durante l’evento in chiesa, due scettri e il “Coronation Spoon”, cucchiaio che servirà per ungere il re con l’olio santo. Camilla indosserà invece la Queen Mary’s Crown, con l’aggiunta di alcuni gioielli della defunta Elisabetta.

Ma non solo vecchie tradizioni, per una cerimonia che cavalcherà anche l’onda dei tempi che corrono, tramite la scelta di una emoticon ufficiale: una corona, ispirata dalla St. Edwards’ Crown, da utilizzare sui social con l’hashtag #coronation.

Tra gli invitati saranno presenti membri delle più importanti famiglie monarchiche europee tra cui per esempio il Re e la Regina di Spagna, Belgio e Danimarca. Tra i capi di stato, i presidenti di Germania, Polonia e Filippine. Presenti ovviamente anche i membri del parlamento britannico e il premier Rishi Sunak con la moglie.

Tra i grandi assenti il Presidente americano Joe Biden, in questi giorni in visita ufficiale in Irlanda. A rappresentarlo all’incoronazione la moglie Jill.

Dopo giorni di attesa infine, il secondogenito del re Harry ha confermato la propria presenza. Il Duca di Sussex tornerà a Londra, riunito con la propria famiglia, per la prima volta dalla pubblicazione della sua autobiografia esplosive, ‘Spare’. Assente invece la moglie Meghan, che resterà in Califonia con i figli Archie (il cui compleanno cade proprio il giorno dell’incoronazione, il 6 maggio) e Lilibet.

Per domenica 7 maggio invece, è previsto un concertone ufficiale a Windsor, che verrà trasmesso in diretta dalla Bbc. Chi potrà partecipare tra il pubblico verrà estratto a sorte, insieme a molti volontari delle associazioni di beneficienza presiedute dal re e regina. Gli unici confermati ad esibirsi al momento sono i Take That, senza Robbie Williams. Molte però sono le star che hanno rifiutato di esibirsi, tra le quali Adele, Ed Sheeran, Elton John e le Spice Girls. Tra le motivazioni tour già annunciati e altri impegni in agenda, ma secondo gli esperti ci potrebbe essere anche il voler evitare a tutti i costi di essere associati a un evento caratterizzato da così tanta pompa e organizzato in un momento di grave crisi economica per il paese.

@AgostiniMea