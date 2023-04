“Beautiful Sicily. Great Events”: a Londra la Sicilia presenta storia, gastronomia, cultura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Approda anche a Londra il cartellone dei grandi eventi che la regione Sicilia si appresta a lanciare per i prossimi mesi. L’occasione è data dal Sicily Fest che si terrà da questo giovedi, 20 aprile, e fino a domenica presso il Business Design Centre di Islington, e si tratta di una quattro-giorni all’insegna della gastronomia e della cultura isolana con la presenza di produttori, chef e artisti.

In particolar modo, l’assessorato del Turismo Sport e Spettacolo presenterà tutte le iniziative nella mattinata di venerdi dalle ore 12 con l’obiettivo proprio di promuovere all’estero le attività artisto-culturali ed enogastronomiche quali attrattive turistiche e volano delle eccellenze siciliane. Tra le più importanti ricordiamo il Taormina Film Fest e la stagione teatrale all’antico teatro greco (nella foto in alto), il Taobuk Festival, il Sicilia Jazz Festival, il Bellini International Context e la Settimana di Musica Sacra. Protagonista, tra le altre, anche la città di Agrigento recentemente nominata capitale della cultura italiana per il 2025.

All’incontro saranno presenti l’assessore al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana onorevole Elvira Amata, il direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia, maestro Beatrice Venezi, il rappresentante di UK Confederation, Stefano Potorti, il CEO di See Sicily Fest, Sarah Spampinato, l’artista Sarah Jane Morris, il presidente del Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento, Fabrizio La Gaipa, l’organizzatrice di eventi culturali UK, Juliet Mattews Sherman, il compositore e direttore di produzione del Sicilia Jazz Festival, maestro Fabio Lannino. Modera l’incontro il direttore di Londra Italia, Francesco Ragni. A seguire si terrà una masterclass con lo chef Rosario Matina con degustazione di prodotti tipici siciliani.

Si rinnova anche quest’anno così la partecipazione della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo con la presenza di uno stand istituzionale, attività questa che rientra nel Progetto See Sicily e ritenuta strategica dall’assessore Elvira Amata che dichiara “La Sicilia a Londra, protagonista di uno dei più importanti street food europei. Un plauso agli organizzatori del Sicily Fest. Sono orgogliosa di appoggiare questo tipo di iniziative che riescono a condividere con il mondo tutti i prodotti tipici di questa nostra straordinaria isola: vino, pasta, frutta secca, cous cous, liquori, cannoli, arancini, sfince, pizza fritta, cassate saranno protagonisti per un intero week end nella metropoli più cool d’Europa. Turismo è anche lasciare tracce delle nostre tradizioni fino a diventare, conoscenza e identità anche negli altri paesi”.

All’interno di uno stand dedicato, per tutti e quattro i giorni, sarà presentata dall’Associazione Culturale Ignazio Florio l’iniziativa Beautiful Sicily – Great Events: a delicious food and wine experience, promossa ed organizzata proprio dalla Regione Siciliana.

Per quanto rigurda il Sicily Fest, come anticipato inizia da giovedi e, oltre alla presenza di produttori e chef, tra i quali Loredana Crisafi, Vittori Meli ed Enzo Oliveri, una parte importante la faranno gli artisti invitati a esibirsi sul palco, tra i quali i Sud Sound System, in scena giovedi (anche se le loro origini sono pugliesi ma hanno storicamente un forte legame con la Sicilia) Lello Analfino la sera di venerdi, Vincenzo Spampinato nella giornata di sabato, Davide Shorty, Jerry Prestigiacomo, 180GR il gruppo jazz Daria Biancardi Quartet e l’artista Sarah Janeh Morris.

L’ingresso per ogni singola giornata costerà £3.50 ma si potrà prendere anche un abbonamento che coprirà tutti e quattro i giorni al costo di £11. Qui per la prevendita ufficiale.