La TLF cerca personale in vista del rilancio della London Night Tube

Il mercato del lavoro sta volando nel Regno Unito. Complice forse anche la Brexit, che ha reso più difficile ai giovani europei arrivare a Londra e dintorni, il numero dei posti disponibili sul mercato è cresciuto in modo esponenziale, con circa un milione di opportunità a disposizione di coloro che sapranno coglierle.

Adesso anche Transport for London, per tutti la TFL, una delle più grandi aziende della capitale, sta cercando operatori, perché ha intenzione di riportare il servizio notturno a pieno regime, esteso e continuo com’era prima della pandemia.

Il che significa che sul mercato ci sono alcuni incarichi ben pagati, che aspettano solo di essere “conquistati”. Le posizioni da coprire per TFL sono 47 e si può ancora avanzare la propria candidatura. Una delle più interessanti è quella di Night Tube Customer Service Assistants per una serie di diverse stazioni della metropolitana.

La paga è pari a 15.398 sterline per 15 ore, il che significa poco meno di 20 sterline all’ora lorde. Benché sia part time, poi, questo incarico offre tutti i benefici che spettano ai dipendenti dell’azienda di trasporti, ovvero viaggi gratis su tutta la rete per il dipendente e un’altra persona da lui indicata. Un risparmio tutt’altro che banale, considerando i costi dei trasporti a Londra.

Il lavoro, poi, è abbastanza vario. Occorre assistere i clienti con richieste e chiarimenti sui biglietti e assicurarsi che i passeggeri usufruiscano della stazione e dei suoi servizi senza problemi o interruzioni. Si lavora venerdì e sabato notte per coprire la circolazione del fine settimana e ci sono sette settimane di vacanza ogni anno.

La cosa interessante, poi, è che chi si presenterà alla selezione, se non potrà ottenere subito l’incarico sarà comunque inserito in una lista da cui verranno pescati gli operatori in caso di apertura di nuovi spazi nel futuro per almeno due anni.

Le occasioni di lavoro offerte da TFL, comunque, sono anche altre, adatte sia per gli apprendisti, che per le persone alle prime armi, che per chi ha invece esperienza e aspira a ruoli di responsabilità, dal momento che la società sta cercando anche due persone per ruoli direttivi.

Nonostante non sia ancora stata fissata una data in cui il servizio notturno su Londra riprenderà, i responsabili di Transport for London spiegano che si tratta di un’attesa breve. Si stanno definendo dei dettagli per la tutela dei guidatori della metropolitana, ma secondo la società si è arrivati a un punto di svolta in senso positivo.

Un vantaggio per i londinesi che amano la vita notturna e hanno bisogno di viaggiare, ma anche un’opportunità per coloro che stanno cercando un’occasione per dare una sterzata alla loro vita professionale. Chi fosse interessato a presentare domanda per una di queste posizioni può fare riferimento al sito di TFL e sperare di avere un risultato positivo.