Il nostro “Speciale Elezioni” per aiutarvi a votare da Londra

Connect on Linked in

Da oggi è online lo “Speciale Elezioni 2022” di Londra Italia a questo indirizzo. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di informare e guidare gli italiani del Regno Unito in vista della tornata elettorale del 25 Settembre.

Lo speciale, curato da Antonio Piemontese, vi dirà tutto quello che c’è da sapere per votare da oltre Manica: le procedure di voto via posta, gli elenchi dei candidati, i temi chiave dei vari schieramenti. Vi troverete analisi, notizie ed interviste con tutti i capilista della Circoscrizione Europa, ai quali chiederemo di raccontarci chi sono, quali sono per loro i temi da portare in Parlamento, come si collocano politicamente, quale legame hanno con la comunità italiana all’estero.

Gli Italiani residenti a Londra e nel Regno Unito votano nella Circoscrizione Estero, ripartizione Europa, un’area gigantesca che va dalle Canarie fino agli Urali e comprende 3.2 milioni di connazionali, ma potranno eleggere solo tre deputati e un unico senatore. È l’effetto perverso del recente referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: una misura populista presentata come un’azione per “ridurre i costi della politica”, ma che ha finito per mortificare la natura stessa del concetto di rappresentazione parlamentare, almeno per chi vive all’estero.

Nonostante ciò, chi vota da Londra vuole fare sentire il suo peso. Questa è la comunità italiana piú grande d’Europa, al Consolato Generale di Londra risultano ben 468mila iscritti, di fatto la sesta città italiana per abitanti. Una comunità con bisogni molto specifici, come Brexit e Covid hanno dimostrato, e con un fortissimo bisogno di servizi consolari. È bene che al Parlamento ci sia qualcuno in grado di rappresentarla al meglio.

Le liste elettorali dell’estero presentano nomi vecchi e nuovi. Alcuni candidati uscenti, come Ungaro e Billi. Altri che si candidano per la prima volta, come il virologo Crisanti. Con il nostro Speciale vi aiuteremo a conoscerli meglio, nella consapevolezza che scegliere la persona è importante almeno quanto scegliere il partito che li presenta.

La campagna elettorale è già nel vivo. A Roma rimbalzano le proposte piú improbabili (l’ultima, quella di Letta di dare 10mila euro ai 18enni, chissà i ventenni cosa ne pensano…), lanciate a colpi di tweet e video TikTok. I veri temi, come la crisi energetica legata al conflitto ucraino o la necessità di rilanciare l’economia, spesso rimangono sullo sfondo, forse perchè alcuni leader politici hanno le idee confuse su come affrontarli.

È una campagna breve, solo poche settimane per catturare l’attenzione degli elettori, e la posta in gioco è tanta. Da oggi al 25 Settembre faremo del nostro meglio per eliminare il rumore di fondo e fornirvi le informazioni piú utili per votare.

Qui lo Speciale Elezioni 2022 di LondraItalia