Coronavirus, annullato il concerto a Londra di Francesco De Gregori

Dopo lo spostamento a ottobre del concerto di Antonello Venditti a Londra, originariamente programmato per domenica scorsa, 8 marzo, e ora in calendario per il 25 ottobre, un altro artista italiano si vede costretto ad annullare il suo live nella capitale inglese a causa dell’emergenza coronavirus: Francesco De Gregori.

Il cantautore romano si sarebbe dovuto esibire il 18 marzo alla Cadogan Hall ma nei giorni scorsi la produzione ha comunicato che l’intero tour europeo è stato annullato. In basso la comunicazione ufficiale.

“Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali è stato annullato il tour europeo e negli Stati Uniti che avrebbe visto Francesco De Gregori esibirsi nelle città di Zurigo, Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, Madrid, Boston e New York. Posticipati, invece, i concerti previsti nei club italiani. I biglietti già acquistati per le date nei club italiani rimarranno validi per le nuove date (è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne). Per informazioni in merito al rimborso dei biglietti acquistati per le date nei club d’Europa e USA, saranno comunicati i relativi dettagli sul sito www.friendsandpartners.it“.

