Coronavirus, Antonello Venditti sposta il concerto di Londra a ottobre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il concerto di Antonello Venditti a Londra originariamente programmato per domenica prossima, 8 marzo, è stato rimandato a domenica 25 ottobre. La decisione è stata presa in queste ore dall’organizzazione e dall’artista a causa delle vicende collegate all’epidemia da coronavirus. In basso la comunicazione ufficiale rivolta soprattutto agli acquirenti dei biglietti del concerto di domenica.

“A causa dei recenti eventi e delle attuali incertezze relative ai viaggi e ai trasporti, è stata presa la decisione di riprogrammare lo spettacolo Antonello Venditti, che avrebbe dovuto svolgersi domenica 8 marzo a Eventim Apollo Hammersmith. Il concerto si svolgerà ora domenica 25 ottobre 2020. Tutti i biglietti esistenti saranno validi per la nuova data. Antonello e il suo team desiderano ringraziare tutto i fans per la loro comprensione e collaborazione e non vedono l’ora di vederli ad ottobre“.

Brexit, attualità, cronaca, lavoro eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.