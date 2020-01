Peppe Servilllo torna a Londra con il suo “Italian Portraits”

Si rinnova il viaggio in musica di Peppe Servillo che torna a Londra per una doppia data che si preannuncia da tutto esaurito, proprio come accadde per i due live del febbraio dello scorso anno (nella foto in alto) quando l’artista trasportò il pubblico in una entusiasmante escursione canora da Cuneo a Palermo, passando ovviamente per Napoli (leggi qui la nostra recensione).

Più che un concerto fu una festa tra amici, uniti nel celebrare quella meravigliosa forma d’arte che è la canzone italiana, però festeggiata questa volta sulle sponde del Tamigi.

L’appuntamento si rinnova al Pizza Express Soho il 4 e 5 marzo dalle 20.30 in poi quando sul palco verranno proposti 50 anni di musica italiana tra canzoni popolari, ricordando anche autori e interpreti.

Servillo sarà accompagnato da Rob Luft (chitarra), David Mantovani (basso), Matteo Saggese (piano e tastiere), Enzo Zirilli (batteria); insieme daranno vita a “Italian Portraits“.

In questo viaggio musicale il cantautore toccherà la musica di Nino Rota, Paolo Conte, Domenico Modugno, Pasolini, Adriano Celentano, Pino Daniele, Ennio Morricone, Avion Travel, Lucio Battisti, Lucio Dalla e molti altri, eseguendo i brani in modo originale, ma anche passando dal jazz al latin jazz, dalla classica alla world music.

Info: Peppe Servillo in “Italian Portraits”, 4 e 5 marzo presso Pizza Express Soho (10 Dean St – W1D 3RW) costo unico del biglietto £25. Qui il link per la prevendita.

