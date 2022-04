Vino e spumanti: tra Italia e UK è amore sempre più forte

Connect on Linked in

Si apre il Vinitaly, la più importante esposizione mondiale dedicata al nettare di Bacco, e al centro dei numerosi incontri c’è il rapporto tra Italia e Regno Unito che, nonostante la Brexit, si è solidificato ancor di più proprio nel corso dell’ultimo anno.

Per il vino italiano, infatti, l’UK rappresenta il terzo mercato internazionale. Lo scorso anno, dopo un iniziale calo, l’esportazione è cresciuta sia in volume (+1,5%) che in valore (+5,1%). E’ stato questo il dato economico di partenza dell’incontro “Vino e post UE Exit”, organizzato da Confagricoltura al Vinitaly e a cui ha partecipato, come ospite, il Console Generale Britannico a Milano, Catriona Graham.

Il dato positivo emerge anche dal fatto che il governo di Boris Johnson ha per il momento accantonato l’aumento delle tasse sugli alcolici, rispetto al programma iniziale da quando, il primo gennaio 2021, c’è stata l’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Unione Europea.

“Questo – ha specificato Graham – vorrebbe dire meno tasse per gli spumanti, ma un incremento per i vini fermi a più alta gradazione. Stiamo quindi lavorando per un posticipo dell’entrata in vigore della nuova tassione“.

“Amiamo – ha inoltre sottolineato – l’Italia per molte ragioni. Tra queste ci sono certamente i vini e gli spumanti. Londra non può sopravvivere senza i vostri vini.“

“Anche per questo motivo – ha concluso Graham – il Regno Unito sta mettendo in campo politiche che possano tutelare i nostri scambi commerciali. Uno dei provvedimenti è stato di certo l’accordo siglato per evitare l’imposizione di dazi sulle merci. Adesso proseguiremo con sostegni all’internazionalizzazione delle imprese, anche con la semplificazione della burocrazia“.

Anche dalla parte italiana si sta lavorando per solidificare i rapporti tra i due paesi, in particolar modo nel campo del food & beverage. “E il momento – ha commentato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – di trovare nuove intese per rafforzare ulteriormente il dialogo commerciale tra Italia e Regno Unito. A fine luglio saremo a Londra con le nostre imprese per promuovere i nostri prodotti. Un’ulteriore occasione per proseguire lungo la strada che stiamo tracciando qui al Vinitaly“.