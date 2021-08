Un memoriale sull’olocausto. A Londra il monumento per non dimenticare

Print This Post

Un nuovo memoriale sulla Shoah sorgerà accanto alla sede del parlamento britannico, a Westminster, nel cuore di Londra. Una struttura di cui si parla da tempo che vanterà un centro d’informazione museale destinato a tenere viva la memoria storica delle sterminio nazista degli ebrei e a contrastare ogni rigurgito di propaganda antisemita.

Il via libera al progetto (in alto la rappresentazione grafica) è stato formalizzato da Christopher Pincher, viceministro dell’edilizia del governo Tory di Boris Johnson, nell’ambito di un’intesa sottoscritta con l’ispettorato per la pianificazione urbanistica.

Il museo verrà costruito all’interno dell’area protetta dei Victoria Tower Gardens, adiacente allo storico edificio che ospita la Camera dei Comuni e quella dei Lord.

Le maggiori organizzazioni della comunità ebraica britannica e alcuni sopravvissuti della Shoah, che insistevano da tempo per una collocazione simbolica dello UK Holocaust Memorial and Learning Centre, si sono dichiarati soddisfatti per la decisione del governo.

L’annuncio è arrivato a poche ore di distanza dalla pubblicazione di un rapporto stando al quale gli atti di antisemitismo commessi nel Regno – nei fatti o a parole – si sarebbero moltiplicati nei mesi scorsi a margine delle proteste seguite agli ultimi bombardamenti condotti da Israele sulla Striscia di Gaza palestinese sullo sfondo del conflitto con Hamas.

Il centro museale oltre a foto e reperti storici legati a quel periodo storico, presenterà le testimonianze di 112 sopravvissuti all’olocausto, registrate appositamente per il memoriale. Oltre ai 6 milioni di ebrei uccisi, la struttura commemorerà la persecuzione e la morte di rom, gay e disabili.

La costruzione del memoriale inizierà il prossimo anno per essere completata entro il 2025.