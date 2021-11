Torna l’Italian Christmas Bazaar. La due-giorni nella prestigiosa Chelsea Old Town Hall

Connect on Linked in

Torna il tanto atteso appuntamento con l’Italian Christmas Bazaar organizzato da Il Circolo. Le date da segnarsi in calendario sono quelle di sabato 4 e domenica 5 dicembre nella prestigiosa location della Chelsea Old Town Hall.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Camera di Commercio Italiana in UK, vanta una ricca serie di iniziative che hanno lo scopo di creare un momento di forte aggregazione in vista del periodo natalizio, ma anche di raccogliere fondi da destinare a iniziative di promozione culturale e sociale.

Questo grazie alla presenza di oltre 40 espositori che metteranno in vendita i loro prodotti unici: dalle decorazioni natalizie, ai vestiti per bambini, dagli accessori per la casa, al cibo e alle bevande da gustare sul momento o durante uno dei classici pranzi e cene delle imminenti festività. Ma nella due-giorni saranno anche altre le iniziative che rappresenteranno un forte richiamo per il grande pubblico, tra tutte le masterclass dedicate sia ai più grandi che ai piccoli che gli incontri con l’autore.

Per quanto riguarda le masterclasses si potrà migliore la propria abilità culinaria prendendo parte alle lezione per preparare il cocktail perfetto, impastare gli gnocchi, abbinare sapientemente l’olio di oliva con i piatti più ricercati, oppure imparare a gustare il caffè, la birra e molti altri prodotti tipici.

Mentre gli incontri con l’autore, organizzati in collaborazione con The Italian Book Shop che per l’occasione allestirà anche un corner per la vendita dei libri, ospiti attesi saranno Enrico Franceschini, Luca Bianchini, Caterina Soffici e Giulia Nebbia.

Per chi volessi offrire un contributo maggiore, c’è la possibilità di prendere parte anche a uno speciale aperitivo chiamato “Aperitivo with the Stars” durante il quale ci sarà la possibilità di brindare in compagnia e prendere parte a un fundraising dedicato al mondo dell’istruzione.

L’ingresso all’Italian Christmas Bazaar è gratuito ma è consigliata una donazione di un minimo di £3 per sostenere le attività sociali organizzate da Il Circolo. Per maggiori informazioni e per prenotare le masterclasses (che prevedono l’acquisto di un biglietto con prezzo variabile in base alla masterclass, qui il link diretto) si può consultare il sito internet ufficiale a questo indirizzo.