Londra rallenta e cervi, pecore e volpi ne prendono possesso

Il lockdown dovuto al contagio da coronavirus sta facendo bene a Londra. Non solo si è registrato una diminuzione delle polveri sottili nell’aria dovute ai gas di scarico dei mezzi a motore che stanno circolando in quantità ridotta, ma allo stesso tempo la Natura sembra godere di una città che ha ridotto al minimo le quotidiane attività.

Nelle zone più periferiche, quelle a contatto con boschi e parchi, molti animali si sentono più liberi di scorrazzare, come è accaduto a un gruppo di cervi immortalato lo scorso primo aprile nei giardini delle case di Harold Hill nella zona est di Londra.

Mentre un piccolo gregge di pecore si è visto pascolare liberamente a ridosso del parco di Greenwich dove ancora la cementificazione selvaggia non è arrivata. Tante anche le volpi risvegliatesi dal letargo che girano per i giardini delle case. Per molti possono essere una seccatura, per via del loro spirito selvaggio che li porta a rovistare nella spazzatura in cerca di qualcosa da mangiare, ma in altri casi i londinesi lasciano appositamente loro del cibo come se si trattasse del gatto o cane di quartiere.

I locals da parte loro hanno risposto bene a questa inconsueta presenza, se non fosse altro che avere per compagni degli animali di norma allo stato brado non è da tutti, soprattutto in una città da nove milioni di abitanti quale è Londra.

While the goats in Llandudno are getting all the publicity, how about a shout out for these deer who have colonised the empty streets of Harold Hill in east London? pic.twitter.com/sOZs4Tqf25 — Billy Bragg (@billybragg) April 1, 2020

