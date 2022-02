Eunice si abbatte su Londra: chiusi parchi, London Eye e la HMS Belfast. Disservizi per i mezzi pubblici

Connect on Linked in

Un nuovo avviso di allerta meteo è stato emanato questa mattina dal Met Office, facendo seguito al primo emanato proprio nella giornata di ieri a causa dei forti venti portati dalla tempesta Eunice che si sta abbattendo su tutto il Regno Unito. Questa seconda allerta riguarda specificatamente l’area di Londra e del sud est dell’Inghilterra.

Eunice è la seconda tempesta in quasi tre giorni che arriva dall’Oceano Atlantico: era stata preceduta da Dudley, che ha provocato negli scorsi giorni cinque morti, quasi tutti rimasti vittime di incidenti causati dal volo di oggetti, rami spezzati o caduta di alberi.

Secondo i servizi meteo britannici, anche Eunice sta provocando perturbazioni considerevoli e venti estremamente forti con picchi fino a 160 Km/h nelle aree vicine alla costa. A Londra il vento potrebbe arrivare a una velocità di 130 km/h nel corso della giornata di oggi, tanto che è stata prevista la chiusura dei parchi e del London Eye, la grande ruota panoramica sulle sponde del Tamigi, così come la HMS Belfast, la nave da guerra ora museo galleggiante ormeggiata di fronte al Tower Bridge.

Per precauzione anche molte università sono state chiuse, soprattutto per evitare che molti si mettano in viaggio in auto o suoi mezzi pubblici per raggiungere i luoghi di studio. Le scuole, ricordiamo, sono già chiuse in considerazione della settimana di vacanza dovuta all’half term.

Tornando ai trasporti pubblici, tutte le compagnie dei treni hanno suggerito ai pendolari di lavorare da casa dove questo è possibile, riducendo così il numero di partenze e arrivi su rotaia. In considerazione anche del fatto che, sempre per via della tempesta, già molti viaggi sono stati cancellati per via dell’interruzione di alcune tratte di linee elettriche o per la caduta di oggetti proprio lungo i percorsi.

Nel Galles, per evitare inconvenienti di qualsiasi genere ai viaggiatori, già dalla prima mattinata la circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa, e lo stop varrà per tutta la giornata di oggi.

⚠ #StormEunice is going to bring damaging and disruptive winds for most of the UK today. 🔴 See the latest Red Warnings for wind below and be aware of the wider Amber Warning area. Exposed coastal areas could get gusts in excess of 90mph Latest 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/uQAeGfB3RK — Met Office (@metoffice) February 18, 2022