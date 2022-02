Allerta rossa a Londra e in tutto il paese per la tempesta Eunice

Print This Post

Allerta rossa per il peggioramento del meteo in tutto il Regno Unito. A lanciarla pochi minuti fa il Met Office dato che il paese si trova già al centro di una raffica di vento notevole che diventerà ancora più persistente nei prossimi giorni con picchi fino a 150 chilometri orari previsti per domani.

Si tratta della tempesta Eunice e l’allerta rossa sta a significare che c’è un reale pericolo per le persone perché potrebbero essere colpite da rami volanti e detriti vari giunti da costruzioni e tetti.

A rischio anche gli spostamenti sui mezzi pubblici, soprattutto quelli sui treni, per via della possibilità che alcune tratte vengano interrotte a causa di oggetti caduti sui binari. Sono infatti le stesse compagnie che hanno comunicato ai pendolari di evitare, dove possibile, di prendere i mezzi per tutta la giornata di domani.

Anche Downing Street si sta muovendo per monitorare la situazione e mettere in campo tutta l’assistenza possibile in caso di interruzione dell’energia elettrica o delle forniture di gas e acqua qualora le reti dovessero subire danni causati sempre dal forte vento.

L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha avvertito la popolazione di mettere al sicuro qualsiasi oggetto presente nei giardini di proprietà e sui balconi per evitare che diventino improvvisamente pericolosi.

Tutti gli aggiornamenti possono essere seguiti sul sito ufficiale del Met Office a questo indirizzo.