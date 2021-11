Da Milano a Londra, il piano solo di Roberto Cacciapaglia

Connect on Linked in

Un altro nome della musica italiana si unisce alla già importante schiera di artisti che dal Belpaese giungeranno a Londra per esibirsi durante tutto il 2022. Si tratta di Roberto Cacciapaglia, fine musicista e compositore che si esibirà nell’elegante Cadogan Hall martedi prossimo, 9 novembre da lui stesso considerata “un tempio del suono”.

La tappa londinese sarà una sorta di bis che il maestro concederà al pubblico inglese e internazione del concerto che lo vedrà protagonista proprio questa sera (venerdi 5 novembre) sul palco della Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

E’ un ritorno a casa per Cacciapaglia dove aver girato nel corso degli ultimi mesi in vari continenti riscuotendo successi di pubblico e critica; dagli Stati Uniti alla Russia, Cina e Turchia, prima di far ritorno nella sua Italia quest’oggi e in vista di salire di nuovo su un aereo per il concerto di Londra.

“È una emozione pazzesca poter tornare a suonare dal vivo di fronte al pubblico – ha recentemente detto il maestro in una intervista rilasciata a Leggo -. Suonare in un luogo a me caro perché mi ha visto studiare fin da piccolo come il Conservatorio di Milano, è emozionante. Dopo un momento così difficile, ho sentito la necessità di tornare al pianoforte “puro”, simbolo di vibrazioni e dell’essere acustico. Ed è bello tornare ad avere un contatto con il pubblico. La musica ci fa sentire uniti. Durante i concerti, faccio sempre intonare una nota, a simboleggiare unione dopo tanta lontananza, come fossimo nudi: io, il pianoforte e il pubblico“.

Tornando al concerto di martedi a Londra alla Cadogan Hall, l’inizio è previsto per le ore 20 e il costo dei biglietti vanno da £37.50 fino a £60.00. Qui dove acquistarli.