Coronavirus, a Londra nuova crescita dei contagi

Connect on Linked in

Sta risalendo il numero dei contagiati da coronavirus in gran parte di Londra. Il dato è emerso dall’ultima pubblicazione rilasciata dal governo sul monitoraggio quotidiano effettuato dall’NHS.

Proprio nella giornata di ieri sono stati diffusi gli ultimi dati aggiornati ai sette giorni precedenti ed è emerso che in 19 borough, su 33 totali, c’è stata una crescita considerevole dei nuovi infetti.

In particolar modo nelle aree di Hackney e City of London sono emersi due mini focolai con 56 nuovi casi a un tasso di 19,3 contagiati ogni 100.000 abitanti. Segue la zona di Southwark con 50 nuovi casi e un tasso di 15,7.

Molto probabilmente la causa principale va ricondotta ai viaggi effettuati nelle ultime settimane in alcune delle mete più gettonate dagli inglesi, come la Spagna e la Francia, entrambi finiti nella lista di quei paesi dove è obbligatorio rispettare l’auto isolamento una volta rientrati in UK.

Questo perché nei due paesi, così come in altri europei e non solo, il tasso di contagi per 100mila abitanti è cresciuto esponenzialmente nel corso del mese di agosto mettendo a rischio la salute dei locali e di riflesso quella dei vacanzieri, inglesi compresi.

Il Regno Unito continua comunque a rimanere il primo paese europeo per numero di vittime e contagiati da coronavirus (qui dove trovare i dati nazionali) anche se la situazione sembra essere sotto controllo grazie a un potenziamento dei test tampone effettuato su grandi numeri: fino ad ora se ne contano 15.177.265.

Non significa, però, che un quarto della popolazione britannica si è sottoposto al test, dato che come si potrà immaginare molti lavoratori lo avranno fatto più volte lavorando in ambiti a rischio come gli ospedali o dove si prevede l’accoglienza e il contatto quotidiano con molte persone come banche, supermercati e centri commerciali.

Ad oggi sono in totale 326.614 coloro risultati positivi in tutto l’UK al contagio da quando è scoppiata la pandemia, con l’Inghilterra a registrare il maggior numeri dei casi (282.215), seguito da Scozia (19,877), Galles (17,746) e Irlanda del Nord (6.776). Le vittime accertate da covid-19 in ambito ospedaliero sono invece 41.433.

Tornando a Londra, di seguito la lista dei singoli borough con il numero dei nuovi contagi negli ultimi 7 giorni e tra parentesi l’attuale tasso di contagi per ogni 100.000 residenti.

Barnet 11,6 (46)

Bexley 6.0 (15)

Brent 7.0 (23)

Bromley 7,2 (24)

Camden 9.6 (26)

Croydon 7.2 (28)

Ealing 14,6 (50)

Enfield 10,5 (35)

Greenwich 2.8 (8)

Hackney e City of London 19,3 (56)

Hammersmith e Fulham 13,0 (24)

Haringey 11,5 (31)

Erpice 11,9 (30)

Havering 8.1 (21)

Hillingdon 14,3 (44)

Hounslow 11,0 (30)

Islington 8,7 (21)

Kensington e Chelsea 10,9 (17)

Kingston upon Thames 9.6 (17)

Lambeth 9,5 (31)

Lewisham 8,8 (27)

Merton 6,8 (14)

Newham 8.5 (30)

Redbridge 6,6 (20)

Richmond upon Thames 8.6 (17)

Southwark 15.7 (50)

Sutton 10,2 (21)

Tower Hamlets 8.3 (27)

Waltham Forest 9,4 (26)

Wandsworth 15,5 (51)

Westminster 10,7 (28)

@AleAllocca

Emergenza Coronavirus, Brexit, attualità, cronaca, lavoro, eventi. Il meglio delle notizie di Londra Italia in una email settimanale da non perdere. Iscriviti ora, è gratis.