Pasta fresca per chi ha perso lavoro, telefonate di sostegno, dolci per i medici. A Londra la solidarietà della comunità italiana

Pasta fatta in casa e sughi in regalo a chi ha perso il lavoro. Ma anche panettoni artigianali a medici ed infermieri, e pasti caldi d’asporto o una chiacchierata al telefono per senzatetto ed anziani.

La crisi del coronavirus constringe a non uscire di casa se non per motivi estremamente necessari. Ma ci aiuta anche a ricordare chi è meno fortunato di noi, o chi combatte in prima linea per i più colpiti dall’emergenza sanitaria in atto. A Londra sono tante le iniziative promosse da ristoranti, catene e associazioni italiane verso chi si trova in condizioni di disagio in questo momento tanto delicato.

Tra queste quella di “Lina Stores”, storico deli italiano di pasta fresca e prodotti tipici a Londra dagli anni Sessanta con sedi a Soho e Kings Cross, che ha lanciato una raccolta fondi sulla pagina Go Fund Me che finora ha raccolto più di 23mila sterline. L’obiettivo è di utilizzarli per preparare primi caldi da offrire gratuitamente a coloro che hanno perso il lavoro nel settore dell’hospitality o chi è a rischio di perdere il proprio impiego nelle settimana successive.

Secondo un ultimo sondaggio di YouGov, infatti, nel Regno Unito ben una persona su 20 ha perso il lavoro a seguito della crisi sanitaria del coronavirus, e in particolare dopo l’imposizione del lockdown e la chiusura forzata di pub, bar e ristoranti.

Il ricavato totale della raccolta istituita dal pastificio andrà a coprire gli ingredienti freschi da inserire nel pacchetto (2 chili di pasta, più altri 2 chili di sughi e formaggi) e il servizio di delivery da parte dello staff di Lina Stores.

Lo staff della catena di bar all’italiana Arro Coffee – The Temple of Coffee, ha offerto invece una scorta di 300 panettoni (apprezzatissimo dai britannici che viene mangiato in ogni momento dell’anno) a sostegno di tutto il personale medico del Great Ormond Street Hospital di Londra. Un dolce pensiero, è il caso di dire, a tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali in questo momento senza precedenti.

Agli anziani e ai più vulnerabili ci ha pensato invece la Comunità di Sant’egidio della capitale inglese, che ha istituito un nuovo servizio chiamato “Calling Home” per garantire almeno una conversazione telefonica alla settimana e un servizio di asporto di spesa e beni di prima necessità per tutto il tempo della crisi sanitaria. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

