Tottenham-Milan: in arrivo 3.000 tifosi rossoneri. E tra gli italiani di Londra è caccia al biglietto

Cresce l’attesa per Tottenham-Milan di mercoledi prossimo 8 marzo, partita di ritorno per gli ottavi della Champions League. I rossoneri ci arrivano con il vantaggio di un goal (all’andata a San Siro vinsero 1-0), e potranno qualificarsi anche con un pareggio, ma uscire indenni dal Tottenham Hotspurs Stadium non sarà certo un compito facile.

I biglietti sono esauriti da tempo, in tutti gli ordini di posti. E’ ancora possibile trovare qualcosa nei siti specializzati, con prezzi che vanno dalle 160 alle 450 sterline, ma solo nei settori riservati ai tifosi della squadra inglese (i biglietti sono presentati con l’avvertimento perentorio “Tottenham Fans only – No Italians!”). Disponibili anche dei pacchetti di ‘hospitality’ al prezzo non proprio a buon mercato di 749 sterline.

Il settore ospiti sarà strapieno. Come riporta il sito milannews.it, il Milan ha avuto a disposizione soltanto 3,000 biglietti, polverizzati in pochi giorni dai tifosi rossoneri che verranno a Londra per la partita. Una dotazione minima rispetto alla capienza complessiva (62,062 posti) e molto inferiore rispetto alla richiesta.

Sarà presente ovviamente anche il Milan Club Londra, che ha però dovuto ‘scontentare’ molti dei suoi membri. “Purtroppo i biglietti per la partita Tottenham-Milan a Londra sono molto pochi e non siamo in grado di fornire un biglietto per tutti” hanno scritto agli associati, spiegando che i biglietti sono stati distribuiti su una combinazione di anni di iscrizione e presenza. I membri del Club che non hanno avuto il biglietto si daranno appuntamento come ogni domenica al Windsor Fenchurch Pub, dietro la Tower of London, luogo abituale di ritrovo del club.

Tra gli italiani di Londra di fede rossonera in queste ore è caccia al biglietto, tra telefonate e messaggi whatsapp. La tentazione di comprare un biglietto nelle zone riservate ai tifosi del Tottenham è forte, ma si rischia di essere allontanati dallo stadio (o peggio) se ci si lascia andare troppo.

Sebbene sia solo un ottavo di finale la partita di mercoledì è una sfida da ultima spiaggia sia per la squadra di Pioli che per quella di Antonio Conte Gli Spurs sono quarti in Premier League, a 18 punti di distanza dalla capolista Manchester City, e fuori dalla FA Cup. Stessa situazione per il Milan: quarto in serie A, 18 punti sotto il Napoli capolista, ed eliminato dalla Coppa Italia. La Champions rappresenta l’ultima opportunità per continuare a sognare di vincere un trofeo in questa stagione, e i tifosi lo sanno.