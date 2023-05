Studiare in Italia: aperto il bando per italiani in UK e stranieri residenti all’estero

Print This Post

Favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana. Con questo obiettivo la Farnesina ha pubblicato il nuovo Bando per l’assegnazione di borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti stranieri e italiani residenti all’estero per l’anno accademico 2023-2024.

Per la precisione, tutti i giovani studenti italiani residenti all’estero, Regno Unito compreso, hanno la possibilità di attingere a una speciale borsa di studio messa a disposizione dal Ministero degli Esteri che permette loro di trascorrere un periodo di studi nel paese d’origine. Una opportunità che è aperta anche ai cittadini stranieri residenti sempre fuori i confini italiani che non superino i 28 anni di età.

Entro il 9 giugno dovrà essere presentata domanda e le tipologie di borse di studio messe a disposizione, tutte con valore di 900 euro mensili, sono per: corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo), corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dottorati di ricerca, progetti di studio in co-tutela, corsi avanzati di lingua e cultura italiana.

Coloro che riceveranno le borse di studio con periodo variabile in base al percorso di studi intrapreso, dovranno usufruirne dal 1 novembre 2023 e dovranno terminarle entro il 31 ottobre 2024.

Maggiori dettagli e il bando per candidarsi possono essere trovati sul sito ufficiale a questo link. Le candidature online, come anticipato, devono pervenire tassativamente entro le ore 14.00 (ora italiana) del 9 giugno.