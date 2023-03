Nordio a Londra: “Presenteremo qui il Codice internazionale sui crimini di guerra”

Connect on Linked in

E’ entrata nel vivo la tre giorni organizzata dall’United Italian Societies , la rete degli studenti italiani in UK, che proprio oggi ha ospitato presso la London School of Economics Carlo Nordio, il ministro della Giustizia in occasione della seconda giornata di incontri con alcune delle eccellenze italiane impegnate in diversi ambiti: economia, politica, cultura, società.

Nordio ha iniziato ricordando i suoi precedenti nel ruolo di magistrato combattendo contro la corruzione e la tangentopoli dell’area veneta, evidenziando quanto il malaffare rappresentava, e tuttora rappresenta, un danno notevole non solo per la società ma per lo stesso Stato che deve investire molto per contrastarla.

Il ministro ha poi portato l’attenzione al suo attuale ruolo, parlando delle criticità che sta investendo il sistema della Giustizia italiana. “Se dovessimo fare un elenco delle priorità – ha spiegato – sicuramente dobbiamo lavorare su tutti quegli aspetti che intaccano la lentezza ormai tipica della giustizia italiana. Una questione che paradossalmente scoraggia anche l’attenzione degli investitori stranieri verso il nostro territorio”.

Nordio ha poi anticipato il suo ritorno a Londra tra poche settimane quando proprio nella capitale inglese verrà presentato il primo Codice internazionale sui crimini di guerra redatto con i ministri di giustizia del G7, dei paesi della Nato e del resto dell’Europa. “Si tratta di un atto unico nel suo genere che supporterà la Corte penale internazionale nelle sue indagini sui crimini di guerra in Ucraina da parte della Russia”.

Domani, giovedì 2 marzo, si terrà la terza e ultima giornata dell’Italian Symposium sempre presso le sale conferenze della London School of Economics. L’apertura sarà affidata alle 13.15 a Fabio Caressa, voce e volto storico del giornalismo sportivo italiano. Alle 14.45 gli chef Giorgio Locatelli e Cristina Bowerman parleranno di sostenibilità in ambito culinario. Alle 16.50 si parlerà di imprenditoria digitale con Marco Montemagno. La chiusura alle 18.30 sarà affidata all’economista Carlo Cottarelli che tratterà di crisi economica internazionale e soluzioni per il recupero.

Italian Symposium nasce con lo scopo di fare da ponte tra il talento made in Italy presente e quello futuro, e vede come partner istituzionali l’Ambasciata d’Italia a Londra, il Consolato generale e l’Istituto Italiano di Cultura. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e per prenotare il proprio posto si può cliccare sul sito internet ufficiale a questo indirizzo.