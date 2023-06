La grande bellezza è nelle emozioni. “Le emozioni sono le uniche cose che ci restano”, dice Mick (Harvey Keitel), a Fred (Michael Caine). Sono i protagonisti di Youth – La giovinezza, il nuovo film di Paolo Sorrentino, il suo secondo in lingua inglese dopo This Must Be The Place. Fred è un compositore e un direttore d’orchestra in pensione. Pare aver pe…