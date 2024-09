Come rafforzare il dialogo tra Italia e Regno Unito?

È la domanda che si sono posti lo scorso anno Giorgia Meloni e Rishi Sunak. La loro risposta è stata creare un’opportunità concreta per avvicinare giovani professionisti dei due paesi, offrendo loro l’occasione di partecipare a iniziative istituzionali e costruire relazioni durature.

È nato cosi’ lo ’“UK-Italy Young Leaders’ Programme” (YLP), un progetto di “diplomazia pubblica” riservato a italiani e britannici under 40, scelti per le loro capacità di leadership in settori come comunicazione, difesa, ricerca e sport.

Il primo gruppo di Young Leaders si è riunito a marzo 2024, presso l’Ambasciata britannica a Roma, e da allora ha continuato a partecipare a incontri e visite istituzionali in entrambi i Paesi.

L’evento piú recente si è svolto in questi giorni a Londra, con un programma che ha toccato luoghi simbolici come Buckingham Palace, Downing Street e il British Museum, culminando in un evento di networking presso l’Ambasciata d’Italia. Il prossimo appuntamento è previsto in Italia, a novembre, in concomitanza con il Forum di Pontignano.

Chi sono i protagonisti? Tra gli italiani: il Maggiore dell’Esercito Marco Carnevale, il giornalista Gabriele Carrer, l’avvocato Ottavia Cesari, l’esperta di energia solare Giulia Grancini, l’ingegnere civile Maria Pregnolato e l’imprenditore nel campo dell’AI Uljian Sharka. Tra i britannici, ci sono una scrittrice (Daisy Dunn), un curatore artistico (Nathan Clements-Gillespie), un compositore (Samuel Pegg) e un imprenditore (Paul Singh).

Per la prima edizione i partecipanti sono stati selezionati da un consiglio composto da diplomatici, rappresentanti del mondo del commercio ed esperti. Dalla prossima edizione in poi, sarà possibile candidarsi direttamente attraverso il sito dell’Ambasciata.

Le candidature andranno presentate entro il 20 ottobre 2024. Tra i requisiti quello di avere meno di 40 anni, parlare inglese fluente, possedere cittadinanza italiana e/o britannica, e “dimostrare un impegno per rafforzare e migliorare le relazioni bilaterali tra il Regno Unito e l’Italia”.

Un’opportunità unica per chi desidera contribuire a una nuova era di collaborazione bilaterale tra due paesi separati da Brexit ma uniti da molto altro.

Chef italiani a Londra

Il vicentino Carlo Cracco sarà a Londra il 18 Ottobre per l’apertura di Terra, un nuovo ristorante italiano all’interno di Eataly a Bishopsgate del quale ha curato il menu.

Per l’occasione il celebre chef servirà a pranzo un tasting menu al costo di £60.

Il calabrese Francesco Mazzei si appresta invece a tornare nella capitale con un nuovo ristorante italiano all’interno del Corinthia London Hotel.

Altro che Oasis

Arrivano a Londra Le Vibrazioni, al loro debutto londinese.

La rock band milanese salirà sul palco dell’Oslo Hackney venerdi 21 Marzo 2025. Biglietti già in vendita al prezzo di £22.

In breve

Ultime ore per registrarsi a 5K Italy Run, la corsa di beneficienza organizzata dal Consolato d’Italia a Londra domenica 22 Settembre a Holland Park.

Adunata compagni! Anche a Londra si tiene la Festa dell’Unità, sabato 28 settembre a Kennington.

Alla Louis Vuitton Cup a Barcellona sarà una finale Italia-Inghilterra, tra gli scafi di Luna Rossa e Ineos Britannia.

Niente piú “junior doctors”. I 50mila medici britannici non ancora di ruolo d’ora in poi saranno chiamati “resident doctors“.

Addio all’Evening Standard. Il quotidiano gratuito, fedele compagno di viaggio nella Tube, cessa le pubblicazioni e si trasforma in un settimanale.

L'International Maritime Organization (IMO), unica agenzia ONU a Londra, aprirà le porte al pubblico durante il weekend nell'ambito dell'Open House Festival.

Continua a raccogliere consensi il progetto di pedonalizzare Oxford Street.

Londra avrà un cinema LGBTQ+.

Ci sarà anche Mr. Darcy? Gli appassionati di Jane Austen si ritrovano a Bath per l’edizione annuale del Jane Austen Festival.

Appuntamenti

