Serata di premi giovedì scorso all’Ambasciata di Londra per i giovani professionisti italiani che si sono distinti nel Regno Unito.

Giunto alla decima edizione, il premio “Talented Young Italians” della Camera di Commercio è stato assegnato a Stefania Signorelli, Donato Boccardi (Finanza e Servizi), Flavio Mondello Malvestiti (Industria e Commercio); Eleonora Chiarella, Martina Bet, Gianluca Avagnina (Media e Comunicazione); Matteo Augello e Piero Tommasoni (Arte e Cultura).

Il riconoscimento “Italy Made Me”, assegnato a ricercatori che hanno svolto almeno una parte della loro formazione in Italia, è andato a Aurora Almadori, Laura Malpetti, Letizia Gionfrida, Sophie Morse, Fabio Battaglia e Arianna Gentilini. Un gruppo di talenti che ha dimostrato eccellenza in campi che vanno dalla robotica alla microbiologia.

Lo “Youth Mental Award” dell’Associazione Il Circolo è andato a Eleonora Aiello e Luisa Fassi, mentre Giulia Ortame è la vincitrice della borsa di studio Paravani-Mellinghoff.

L’evento è stato anche l’occasione di annunciare un nuovo progetto di collaborazione tra Italia e Regno Unito, lo “Young Leaders Programme - YLP”, previsto dal Protocollo d’Intesa firmato da Rishi Sunak e da Giorgia Meloni lo scorso aprile. Un’iniziativa volta a individuare giovani capaci di distinguersi per le loro qualità di leadership e capacità di instaurare rapporti interpersonali che portino a collaborazioni su progetti internazionali.

A tutti i premiati le nostre migliori congratulazioni.

I premiati 2023

Panettone o pudding?

Per noi non c’è storia (al limite possiamo discutere di Panettone vs. Pandoro), e anche gli inglesi sembrano essersi ormai convertiti al dolce natalizio nostrano.

Mentre le vendite del pudding in Italia si contano sulle dita di una mano, quelle del panettone in UK continuano a crescere anno dopo anno, causando qualche nervosismo all’industria dolciaria del Regno. E allora, puntuali, arrivano gli articoli della stampa britannica che attaccano il prodotto estero, in difesa di quello autoctono.

Stavolta a scrivere è Tony Turnbull, food editor del Times, che bolla il panettone come un muffin ipercalorico e stopposo, buono da regalare ma non da mangiare.

A dire il vero Turnbull se la prende soprattutto con i panettoni industriali venduti a poco (anche se non esita a dare 3 stelle su 5 a quello venduto da Lidl a £4.49) e con le varietà piú bizzarre di cui neanche noi sentivamo il bisogno come il “Panettone Tiramisu” di Tesco e il “Cinnamone Bunnettone” di Waitrose. Ma di fondo si percepisce un certo fastidio, quasi irritazione, per l’invasione di panettoni nei supermercati britannici.

Qualche anno fu il Guardian a scatenare una mezza polemica sostenendo che il Prosecco facesse male ai denti (!) e che sarebbe molto meglio bere birra, meglio se inglese e al pub.

Fu LondraItalia a fare notare che l’articolo era sponsorizzato dall’associazione dei produttori di birra inglesi e a bollare la fake news come tale.

Ora è il panettone a dare fastidio, difendiamolo.

In breve

Per partecipare ai programmi di ricerca europea il Regno Unito pagherà 2.4 Miliardi di euro l’anno (ma non era meglio restare nell’Unione Europea?)

La parola dell’anno 2023 per la Oxford University Press è…. “rizz”, e nessuno di noi sa che cosa voglia dire.

A Battersea qualcuno ha messo in vendita per 10mila sterline lo “spazio” sopra il tetto della sua casa.

Gli “smart meters” per l’energia continuano a funzionare male.

Per il Sun, Canosa di Puglia è la “piccola Roma”.

Dolce e Gabbana Casa ha aperto il suo primo negozio londinese, al 220 Brompton Road.

Due quadri del Canaletto sono stati venduti da Christie’s a Londra per 9.7 milioni di sterline.

Royal Mail lenta ma inesorabile: una cartolina è arrivata in Kent 42 anni dopo essere stata spedita.

In UK c’è anche chi è riuscito a superare il test di teoria per la patente dopo averlo fallito 59 volte (e ora buona fortuna con la pratica…)

